Мік Джаггер заручився з молодшою на 44 роки балериною (фото)

81-річний британський музикант та лідер легендарного гурту The Rolling Stones Мік Джаггер офіційно заручився. Його обраницею стала 37-річна колишня балерина Мелані Гемрік, з якою вони виховують сина Деверо.

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Про це пише People.

Мелані Гемрік молодша за Джаггера на 44 роки. Про їхні заручини ходили чутки раніше, проте лише напередодні балерина офіційно зізналася, що співак освідчився їй декілька років тому. Втім, поки закохані не поспішають з церемонією весілля.

"Ми заручилися два чи три роки тому. Можливо, одного дня ми одружимося, а може, ні. Ми настільки щасливі в нашому теперішньому житті, що я б дуже боялася щось змінювати", — зізналася Мелані.

Мелані Гемрік із сином Деверо Фото: Melanie Hamrick

За словами балерини, вони з Міком дбають одне про одного.

"Ми намагаємося підтримувати одне одного, бути поруч і дбати про те, щоб усі були щасливі. Це все, що для мене важливо, і все, до чого я прагну", — зазначила кохана Джаггера.

Хто така наречена Міка Джаггера

Мелані Гемрік — колишня балерина. Вона познайомилася з Міком Джаггером у 2014 році в Японії. Легендарний музикант був одружений лише один раз: з 1971 по 1978 роки з Бʼянкою Джаггер. Втім, у нього є діти і від неофіційних стосунків. У цілому в зірки Rolling Stones підростають восьмеро спадкоємців, один з яких від Мелані — син Деверо. Йому вже 8 років.

Мік Джаггер та Мелані Гемрік

Нагадаємо, у лютому маленький син Міка Джаггера потрапив у лікарню після того, як травмував ногу під час гри у футбол.

Також Фокус писав про появу Міка Джаггера та Мелані Гемрік на вечірці "Оскару-2025" в березні.