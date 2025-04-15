Сына певицы Шер настигла новая беда

48-летний Элайджа Блю Оллман, сын культовой певицы Шер, у которой отношения с матерью очень непростые, вскоре рискует остаться холостяком. Его жена, 37-летняя Мариангела Кинг, как сообщается, подала на развод, а в большинстве проблем в браке обвинила свою знаменитую свекровь.

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Об этом пишет Daily Mail.

По информации источников, Оллман нарушил свою трезвость.

"Ангела дала Элайдже так много шансов, но она больше не позволит, чтобы ее принимали как должное. Она верила ему, что он останется трезвым, и у нее есть основания полагать, что это не так", – говорят инсайдеры.

Причиной развода Кинг назвала "непримиримые разногласия" и потребовала $6000 в месяц в качестве супружеской поддержки и исключительное право пользования их Toyota Prius 2017 года.

У пары давно были бурные отношения. Оллман даже подавал на развод один раз, в 2021 году. Однако он помирился с женой и отменил бракоразводный процесс в 2024 году. Но теперь близкие к Элайдже люди говорят, что с браком "покончено" навсегда.

"Честно говоря, Шер во многом повлияла на решение [Кинг] уйти от этой токсичности. Она винит Шер во всех его проблемах. Пока она жива, ее свекровь будет продолжать вызывать только проблемы, и Мариангела устала от нее, устала от него и устала от всего этого", — добавили они.

Шер со своим сыном Элайджей Блю Оллманом Фото: Getty Images

Неприязнь между артисткой и ее невесткой вспыхнула еще тогда, когда ее сын обручился с Кинг в декабре 2013 года. В то время Шер якобы отказалась поздравлять пару. В феврале 2014 года, говоря со СМИ о напряженности между своей матерью и Мариангелой, Элайджа сказал:

"У вас две сильные женщины, два больших быка в загоне. Я думаю, что есть уважение, и я думаю, что они немного бодаются".

С тех пор ситуация только ухудшилась. В ноябре 2022 года Кинг заявила в судебных документах, связанных с ее тогдашним разводом с Оллманом, что Шер наняла четырех мужчин, чтобы "выселить" Элайджу из номера в отеле в Нью-Йорке, где они остановились, пока пытались восстановить свои отношения.

Женщина утверждала, что один из мужчин сказал ей, что они работают на Шер, и что они отвезли Оллмана в "нераскрытый" центр лечения его наркозависимости.

В декларации, поданной через четыре дня после предполагаемого инцидента, Кинг добавила: "В настоящее время я не знаю о состоянии и местонахождении моего мужа".

В свою очередь артистка опровергла заявление невестки о том, что нанимала людей для похищения сына.

Элайджа Блю — сын Шер и покойной рок-звезды Грегга Оллмана, который умер в мае 2017 года в возрасте 69 лет. Сейчас он получает интервальные выплаты от трастового фонда, созданного отцом.

В декабре 2023 года Шер подала заявление на временную опеку над своим сыном, сославшись на его прошлое злоупотребление наркотиками и предполагаемое ухудшение психического здоровья. Жестокие перепалки прекратились только в сентябре 2024 года, когда мать и сын достигли частного соглашения, и певица добровольно отклонила свое ходатайство об опеке.

Ранее Фокус писал, почему почему покойный Вэл Килмер никогда не называл Шер по имени.