Сина співачки Шер спіткала нова біда

48-річний Елайджа Блю Оллман, син культової співачки Шер, у якої стосунки з матір'ю дуже непрості, незабаром ризикує залишитися холостяком. Його дружина, 37-річна Маріангела Кінг, як повідомляється, подала на розлучення, а в більшості проблем у шлюбі звинуватила свою знамениту свекруху.

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Про це пише Daily Mail.

За інформацією джерел, Оллман порушив свою тверезість.

"Ангела дала Елайджі так багато шансів, але вона більше не дозволить, щоб її сприймали як належне. Вона вірила йому, що він залишиться тверезим, і в неї є підстави вважати, що це не так", — кажуть інсайдери.

Причиною розлучення Кінг назвала "непримиренні розбіжності" і зажадала $6000 на місяць як подружню підтримку і виключне право користування їхньою Toyota Prius 2017 року.

У пари давно були бурхливі стосунки. Оллман навіть подавав на розлучення один раз, у 2021 році. Однак він помирився з дружиною і скасував шлюборозлучний процес у 2024 році. Але тепер близькі до Елайджі люди кажуть, що зі шлюбом "покінчено" назавжди.

"Чесно кажучи, Шер багато в чому вплинула на рішення [Кінг] піти від цієї токсичності. Вона звинувачує Шер у всіх його проблемах. Поки вона жива, її свекруха продовжуватиме викликати тільки проблеми, і Маріангела втомилася від неї, втомилася від нього і втомилася від усього цього", — додали вони.

Шер зі своїм сином Елайджею Блю Оллманом Фото: Getty Images

Неприязнь між артисткою та її невісткою спалахнула ще тоді, коли її син заручився з Кінг у грудні 2013 року. У той час Шер нібито відмовилася вітати пару. У лютому 2014 року, говорячи зі ЗМІ про напруженість між своєю матір'ю і Маріангелою, Елайджа сказав:

"У вас дві сильні жінки, два великі бики в загоні. Я думаю, що є повага, і я думаю, що вони трохи бодаються".

Відтоді ситуація тільки погіршилася. У листопаді 2022 року Кінг заявила в судових документах, пов'язаних з її тодішнім розлученням з Оллманом, що Шер найняла чотирьох чоловіків, щоб "виселити" Елайджу з номера в готелі в Нью-Йорку, де вони зупинилися, поки намагалися відновити свої стосунки.

Жінка стверджувала, що один із чоловіків сказав їй, що вони працюють на Шер, і що вони відвезли Оллмана в "нерозкритий" центр лікування його наркозалежності.

У декларації, поданій через чотири дні після ймовірного інциденту, Кінг додала: "Наразі я не знаю про стан і місцезнаходження мого чоловіка".

Зі свого боку артистка спростувала заяву невістки про те, що наймала людей для викрадення сина.

Елайджа Блю — син Шер і покійної рок-зірки Грегга Оллмана, який помер у травні 2017 року у віці 69 років. Зараз він отримує інтервальні виплати від трастового фонду, створеного батьком.

У грудні 2023 року Шер подала заяву на тимчасову опіку над своїм сином, пославшись на його минуле зловживання наркотиками і передбачуване погіршення психічного здоров'я. Жорстокі перепалки припинилися тільки у вересні 2024 року, коли мати і син досягли приватної угоди, і співачка добровільно відхилила своє клопотання про опіку.

Раніше Фокус писав, чому чому покійний Вел Кілмер ніколи не називав Шер на ім'я.