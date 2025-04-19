Топ 5 детективных сериалов с высокими рейтингами, которые захватят с первой серии (видео)

В поисках идеального сериала для уикенда? Мы собрали пять лучших детективов с блестящими сюжетами, напряженной атмосферой и незабываемыми героями. Эти истории не отпустят до последней минуты.

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Фокус советует захватывающие ленты, учитывая их рейтинги.

"Охотник за разумом"

Оценка IMDb: 8.6

Криминальная драма, психологический триллер.

Сериал рассказывает об агентах ФБР, изучающих психологию серийных убийц в 1970-х годах, основанный на реальных событиях, он погружает зрителя в глубокий анализ мотиваций преступников.

Трейлер сериала "Охотник за разумом"

"Лютер"

Оценка IMDb: 8.4

Криминальная драма, психологический триллер.

Идрис Эльба в роли детектива Джона Лютера расследует сложные преступления в Лондоне. Сериал отличается интенсивной атмосферой и глубоким раскрытием персонажей.

Трейлер сериала "Лютер"

"Однажды ночью"

Оценка IMDb: 8.4

Криминальная драма, судебный триллер.

Мини-сериал, который исследует сложности американской судебной системы через историю молодого человека, обвиняемого в убийстве. Глубокий анализ расовых, социальных и юридических аспектов.

Трейлер сериала "Однажды ночью"

"Мост"

Оценка IMDb: 8.6

Криминальная драма, скандинавский нуар.

Сериал начинается с обнаружения тела на мосту между Швецией и Данией, что заставляет детективов из обеих стран сотрудничать. Известен своей напряженной атмосферой и сложными персонажами.

Трейлер сериала "Мост"

"Прослушка"

Оценка IMDb: 9.3

Сериал исследует различные аспекты жизни в Балтиморе, включая полицию, политику, образование и медиа. Считается одним из лучших телевизионных шоу всех времен благодаря своей глубокой социальной аналитике.

Трейлер сериала "Прослушка"

Напомним, HBO официально объявил взрослый актерский каст сериала о Гарри Поттере, который должен еще более точно передать историю мальчика, который выжил, чем предыдущие фильмы.

Также Фокус писал о том, что Netflix создает мини-сериал по мотивам романа Джейн Остин "Гордость и предубеждение" с Эммой Коррин, Джеком Лоуденом и Оливией Колман, в котором рассказывается о персонажах Элизабет Беннет, мистере Дарси и миссис Беннет.