Топ 5 детективних серіалів з високими рейтингами, які захоплять з першої серії (відео)

У пошуках ідеального серіалу для вікенду? Ми зібрали пʼять найкращих детективів із блискучими сюжетами, напруженою атмосферою і незабутніми героями. Ці історії не відпустять до останньої хвилини.

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Фокус радить захопливі стрічки, зважаючи на їхні рейтинги.

"Мисливець за розумом"

Оцінка IMDb: 8.6

Кримінальна драма, психологічний трилер.

Серіал розповідає про агентів ФБР, які вивчають психологію серійних вбивць у 1970-х роках.Заснований на реальних подіях, він занурює глядача в глибокий аналіз мотивацій злочинців.​

Трейлер серіалу "Мисливець за розумом"

"Лютер"

Оцінка IMDb: 8.4

Кримінальна драма, психологічний трилер.

Ідріс Ельба в ролі детектива Джона Лютера розслідує складні злочини в Лондоні. Серіал відзначається інтенсивною атмосферою та глибоким розкриттям персонажів.​

Трейлер серіалу "Лютер"

"Одного разу вночі"

Оцінка IMDb: 8.4

Кримінальна драма, судовий трилер.

Мінісеріал, який досліджує складнощі американської судової системи через історію молодого чоловіка, обвинуваченого у вбивстві. Глибокий аналіз расових, соціальних та юридичних аспектів.​

Трейлер серіалу "Одного разу вночі"

"Міст"

Оцінка IMDb: 8.6

Кримінальна драма, скандинавський нуар.

Серіал починається з виявлення тіла на мосту між Швецією та Данією, що змушує детективів з обох країн співпрацювати. Відомий своєю напруженою атмосферою та складними персонажами.​

Трейлер серіалу "Міст"

"Прослуховування"

Оцінка IMDb: 9.3

Серіал досліджує різні аспекти життя в Балтиморі, включаючи поліцію, політику, освіту та медіа. Вважається одним з найкращих телевізійних шоу всіх часів завдяки своїй глибокій соціальній аналітиці.​

Трейлер серіалу "Прослуховування"

Нагадаємо, HBO офіційно оголосив дорослий акторський каст серіалу про Гаррі Поттера, який має ще більш точно передати історію хлопчика, який вижив, ніж попередні фільми.

Також Фокус писав про те, що Netflix створює мінісеріал за мотивами роману Джейн Остін "Гордість і упередження" з Еммою Коррін, Джеком Лоуденом та Олівією Колман, у якому розповідається про персонажів Елізабет Беннет, містера Дарсі та місіс Беннет.