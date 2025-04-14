"Точна адаптація": хто зіграє в серіалі про Гаррі Поттера Северуса Снейпа та інших (фото)

Американський канал HBO офіційно оголосив дорослий акторський склад серіалу про Гаррі Поттера, який має ще більш точно передати історію хлопчика, який вижив, ніж попередні фільми.

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Про це творці проєкту повідомили у своєму Instagram 14 квітня.

Роль директора Гоґвортсу отримав американський актор Джон Літгоу ("Конклав", "Інтерстеллар").

Виховательку гуртожитку Ґрифіндор втілить на екрані Джанет Мактір ("Каос", "Озарк").

Паапа Ессьєду зіграє вихователя гуртожитку Слизерина та викладача зіллєваріння і захисту від Темних Мистецтв Северуса Снейпа.

Нік Фрост ("Як приборкати дракона") зіграє Рубеуса Геґріда – лісника Гоґвортсу та викладача догляду за магічними істотами.

Доглядачем Арґусом Філчем стане Пол Вайтгаус, а професор Квірел – Люк Таллон.

"Палочки готові, ми вітаємо наших співробітників у Гоґвортсі", — зазначили представники HBO.

Каст серіалу про Гаррі Поттера

Очікується, що серіал за книгами Джоан Роулінґ вийде у 2026 році. Втім, наразі невідомо, хто зіграє головних героїв — Гаррі, Герміону та Рональда.

Ба більше, ходять чутки, що Волдемора зіграє Кілліан Мерфі, пише The Guardian.

Кілліан Мерфі Фото: Getty Images

Нове бачення історії хлопчика, який вижив, створює сценаристка Франческа Гардінер. Кейсі Блойс, голова і генеральний директор HBO і Max Content, під час початкового анонсу назвав шоу "точною адаптацією" романів Джоан Роулінґ.

Нагадаємо, Netflix створює новий мінісеріал за мотивами роману Джейн Остін "Гордість і упередження" з Еммою Коррін, Джеком Лоуденом та Олівією Колман, у якому розповідається про літературних персонажів Елізабет Беннет, містера Дарсі та місіс Беннет. Виробництво відбудеться у Великій Британії пізніше цього року, а складатиметься картина із шести серій.

Також Фокус писав про те, що телевізійний ремейк "Гаррі Поттера", який покликаний розповісти докладнішу історію, відображену в семи книгах Джоан Роулінг, затьмарений серією скандалів. Зокрема, обурення викликало рішення взяти на роль Северуса Снейпа британського актора Паапу Ессієду. Фанати зазначили, що вибір чорношкірого актора на цю роль може призвести до зміни сюжету.