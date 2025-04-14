"Точная адаптация": кто сыграет в сериале о Гарри Поттере Северуса Снейпа и других (фото)

Американский канал HBO официально объявил взрослый актерский состав сериала о Гарри Поттере, который должен еще более точно передать историю мальчика, который выжил, чем предыдущие фильмы.

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Об этом создатели проекта сообщили в своем Instagram 14 апреля.

Роль директора Хогвартса получил американский актер Джон Литхоу ("Конклав", "Интерстеллар").

Воспитательницу общежития Грифиндор воплотит на экране Джанет Мактир ("Каос", "Озарк").

Паапа Эссьеду сыграет воспитателя общежития Слизерина и преподавателя зельеварения и защиты от Темных Искусств Северуса Снейпа.

Ник Фрост ("Как приручить дракона") сыграет Рубеуса Хегрида — лесника Хогвартса и преподавателя по уходу за магическими существами.

Смотрителем Аргусом Филчем станет Пол Уайтхаус, а профессор Квирел — Люк Таллон.

"Палочки готовы, мы приветствуем наших сотрудников в Хогвартсе", — отметили представители HBO.

Каст сериала о Гарри Поттере

Ожидается, что сериал по книгам Джоан Роулинг выйдет в 2026 году. Впрочем, пока неизвестно, кто сыграет главных героев — Гарри, Гермиону и Рональда.

Более того, ходят слухи, что Волдемора сыграет Киллиан Мерфи, пишет The Guardian.

Киллиан Мерфи Фото: Getty Images

Новое видение истории мальчика, который выжил, создает сценарист Франческа Гардинер. Кейси Блойс, председатель и генеральный директор HBO и Max Content, во время первоначального анонса назвал шоу "точной адаптацией" романов Джоан Роулинг.

Напомним, Netflix создает новый мини-сериал по мотивам романа Джейн Остин "Гордость и предубеждение" с Эммой Коррин, Джеком Лоуденом и Оливией Колман, в котором рассказывается о литературных персонажах Элизабет Беннет, мистере Дарси и миссис Беннет. Производство состоится в Великобритании позже в этом году, а состоять картина будет из шести серий.

Также Фокус писал о том, что телевизионный ремейк "Гарри Поттера", который призван рассказать более подробную историю, отраженную в семи книгах Джоан Роулинг, омрачен серией скандалов. В частности, возмущение вызвало решение взять на роль Северуса Снейпа британского актера Паапу Эссиеду. Фанаты отметили, что выбор чернокожего актера на эту роль может привести к изменению сюжета.