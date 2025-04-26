Топ-5 детективных сериалов в стиле "Моста", которые будут держать в напряжении до титров (видео)

Если вам понравился "Мост" — эта подборка для вас. Атмосферный скандинавский нуар, загадочные убийства и герои с непростым прошлым — вот что ждет в каждом из этих сериалов.

Related video

Фокус советует подборку детективов с высокими рейтингами.

"Убийство"

Детектив Сара Лунд расследует серию убийств в Копенгагене. Каждый сезон посвящен другому делу.

Глубокая психология персонажей, социальный контекст, медленное, но очень напряженное развертывание сюжета. Темная атмосфера, похожий стиль повествования к культовому "Мосту".

Оценка IMDb: 8.3

Трейлер сериала "Убийство"

"Темнота: те, кто убивают"

Профайлер и детектив ищут серийного убийцу, который похищает молодых женщин. Мрачный нуар, психологическое углубление в мотивы преступника.

Угнетающая, но захватывающая атмосфера, как в "Мосте".

Оценка IMDb: 7.5

Трейлер сериала "Темнота: те, кто убивают"

"Карен Пири"

Опытная следовательница Карен Пири раскрывает сложное дело, имеющее корни в прошлом. Качественный британский нуар, глубокий сюжет, сильная женская героиня.

Оценка IMDb: 7.6

Трейлер сериала "Карен Пири"

"Капкан"

Небольшой исландский городок изолирован из-за шторма, когда там происходит убийство. Атмосфера напряжения, саспенса и скандинавский холод — как в "Мосте".

Оценка IMDb: 8.0

Трейлер сериала "Капкан"

"Карпи"

Молодая вдова-детектив София Карпи расследует загадочное убийство в Хельсинки. Личные трагедии переплетаются с расследованием, чувствуется эмоциональная глубина.

Похожая стилистика и сложные персонажи, как в "Мосте".

Оценка IMDb: 7.3

Трейлер сериала "Карпи"

Напомним, последний эпизод сериала "Последние из нас" принес трагическую смерть главного героя, а звезды картины Педро Паскаль и Белла Рамзи отреагировали на это.

Также Фокус писал о пяти других детективных сериалах с блестящими сюжетами, напряженной атмосферой и незабываемыми героями. Эти истории точно не отпустят до последней минуты.