Топ-5 детективных сериалов в стиле "Моста", которые будут держать в напряжении до титров (видео)
Если вам понравился "Мост" — эта подборка для вас. Атмосферный скандинавский нуар, загадочные убийства и герои с непростым прошлым — вот что ждет в каждом из этих сериалов.
Фокус советует подборку детективов с высокими рейтингами.
"Убийство"
Детектив Сара Лунд расследует серию убийств в Копенгагене. Каждый сезон посвящен другому делу.
Глубокая психология персонажей, социальный контекст, медленное, но очень напряженное развертывание сюжета. Темная атмосфера, похожий стиль повествования к культовому "Мосту".
Оценка IMDb: 8.3
"Темнота: те, кто убивают"
Профайлер и детектив ищут серийного убийцу, который похищает молодых женщин. Мрачный нуар, психологическое углубление в мотивы преступника.
Угнетающая, но захватывающая атмосфера, как в "Мосте".
Оценка IMDb: 7.5
"Карен Пири"
Опытная следовательница Карен Пири раскрывает сложное дело, имеющее корни в прошлом. Качественный британский нуар, глубокий сюжет, сильная женская героиня.
Оценка IMDb: 7.6
"Капкан"
Небольшой исландский городок изолирован из-за шторма, когда там происходит убийство. Атмосфера напряжения, саспенса и скандинавский холод — как в "Мосте".
Оценка IMDb: 8.0
"Карпи"
Молодая вдова-детектив София Карпи расследует загадочное убийство в Хельсинки. Личные трагедии переплетаются с расследованием, чувствуется эмоциональная глубина.
Похожая стилистика и сложные персонажи, как в "Мосте".
Оценка IMDb: 7.3
Напомним, последний эпизод сериала "Последние из нас" принес трагическую смерть главного героя, а звезды картины Педро Паскаль и Белла Рамзи отреагировали на это.
Также Фокус писал о пяти других детективных сериалах с блестящими сюжетами, напряженной атмосферой и незабываемыми героями. Эти истории точно не отпустят до последней минуты.