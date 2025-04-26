Топ 5 детективних серіалів у стилі "Мосту", які триматимуть у напрузі до титрів (відео)

Якщо вам сподобався "Міст" – ця добірка для вас. Атмосферний скандинавський нуар, загадкові вбивства та герої з непростим минулим – ось що чекає в кожному з цих серіалів.

Related video

Фокус радить підбірку детективів з високими рейтингами.

"Вбивство"

Детектив Сара Лунд розслідує серію вбивств у Копенгагені. Кожен сезон присвячений іншій справі.

Глибока психологія персонажів, соціальний контекст, повільне, але дуже напружене розгортання сюжету. Темна атмосфера, схожий стиль розповіді до культового "Мосту".

Оцінка IMDb: 8.3

Трейлер серіалу "Вбивство"

"Темрява: ті, що вбивають"

Профайлер та детектив шукають серійного вбивцю, який викрадає молодих жінок. Похмурий нуар, психологічне заглиблення у мотиви злочинця.

Гнітюча, але захоплива атмосфера, як у "Мості".

Оцінка IMDb: 7.5

Трейлер серіалу "Темрява: ті, що вбивають"

"Карен Пірі"

Досвідчена слідча Карен Пірі розкриває складну справу, що має корені в минулому. Якісний британський нуар, глибокий сюжет, сильна жіноча героїня.

Оцінка IMDb: 7.6

Трейлер серіалу "Карен Пірі"

"Капкан"

Невелике ісландське містечко ізольоване через шторм, коли там стається вбивство. Атмосфера напруги, саспенсу і скандинавський холод – як у "Мості".

Оцінка IMDb: 8.0

Трейлер серіалу "Капкан"

"Карпі"

Молода вдова-детективка Софія Карпі розслідує загадкове вбивство в Гельсінкі. Особисті трагедії переплітаються з розслідуванням, відчувається емоційна глибина.

Схожа стилістика і складні персонажі, як у "Мості".

Оцінка IMDb: 7.3

Трейлер серіалу "Карпі"

Нагадаємо, останній епізод серіалу "Останні з нас" приніс трагічну смерть головного героя, а зірки картини Педро Паскаль і Белла Рамзі відреагували на це.

Також Фокус писав про пʼять інших детективних серіалів із блискучими сюжетами, напруженою атмосферою і незабутніми героями. Ці історії точно не відпустять до останньої хвилини.