Топ 5 детективних серіалів у стилі "Мосту", які триматимуть у напрузі до титрів (відео)
Якщо вам сподобався "Міст" – ця добірка для вас. Атмосферний скандинавський нуар, загадкові вбивства та герої з непростим минулим – ось що чекає в кожному з цих серіалів.
Фокус радить підбірку детективів з високими рейтингами.
"Вбивство"
Детектив Сара Лунд розслідує серію вбивств у Копенгагені. Кожен сезон присвячений іншій справі.
Глибока психологія персонажів, соціальний контекст, повільне, але дуже напружене розгортання сюжету. Темна атмосфера, схожий стиль розповіді до культового "Мосту".
Оцінка IMDb: 8.3
"Темрява: ті, що вбивають"
Профайлер та детектив шукають серійного вбивцю, який викрадає молодих жінок. Похмурий нуар, психологічне заглиблення у мотиви злочинця.
Гнітюча, але захоплива атмосфера, як у "Мості".
Оцінка IMDb: 7.5
"Карен Пірі"
Досвідчена слідча Карен Пірі розкриває складну справу, що має корені в минулому. Якісний британський нуар, глибокий сюжет, сильна жіноча героїня.
Оцінка IMDb: 7.6
"Капкан"
Невелике ісландське містечко ізольоване через шторм, коли там стається вбивство. Атмосфера напруги, саспенсу і скандинавський холод – як у "Мості".
Оцінка IMDb: 8.0
"Карпі"
Молода вдова-детективка Софія Карпі розслідує загадкове вбивство в Гельсінкі. Особисті трагедії переплітаються з розслідуванням, відчувається емоційна глибина.
Схожа стилістика і складні персонажі, як у "Мості".
Оцінка IMDb: 7.3
Нагадаємо, останній епізод серіалу "Останні з нас" приніс трагічну смерть головного героя, а зірки картини Педро Паскаль і Белла Рамзі відреагували на це.
Також Фокус писав про пʼять інших детективних серіалів із блискучими сюжетами, напруженою атмосферою і незабутніми героями. Ці історії точно не відпустять до останньої хвилини.