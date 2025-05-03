Топ 5 лучших детективных сериалов для просмотра в мае (видео)

В мире сериалов детективный жанр остается одним из самых любимых среди зрителей. Если вы ищете истории, которые держат в напряжении до последней минуты, обратите внимание на нашу подборку лучших детективных сериалов.

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Фокус советует картины с высокими рейтингами.

"Прослушка"

Оценка IMDb: 9.3/10

Количество сезонов: 5

Этот сериал от HBO считается одним из лучших телевизионных шоу всех времен. События происходят в Балтиморе и охватывают различные аспекты городской жизни: от наркоторговли до политики, образования и медиа. "Прослушка" глубоко исследует влияние институтов на личность, предлагая реалистичный и бескомпромиссный взгляд на американское общество.

Трейлер сериала "Прослушка"

"Шерлок"

Оценка IMDb: 9.0/10

Количество сезонов: 4 + специальный эпизод

Современная адаптация классических историй о Шерлоке Холмсе Артура Конан-Дойла, где главные роли исполняют Бенедикт Камбербэтч и Мартин Фримен. Сериал отличается динамичным сюжетом, острым юмором и высоким качеством постановки. Он получил многочисленные награды, включая премии BAFTA и Emmy. В роли Мориарти — Эндрю Скотт.

Трейлер сериала "Шерлок"

"Бродчерч"

Оценка IMDb: 8.3/10

Количество сезонов: 3

Этот британский сериал рассказывает о расследовании убийства мальчика в маленьком прибрежном городке. Картина получила высокую оценку критиков за глубокий психологизм, атмосферу и актерскую игру Дэвида Теннанта и Оливии Колман. Финальный сезон был особо отмечен за социальную чувствительность и напряженный сюжет.

Трейлер сериала "Бродчерч"

"Настоящий детектив"

Оценка IMDb: 8.9/10

Количество сезонов: 4

Антологический сериал, где каждый сезон рассказывает отдельную историю с новыми персонажами. Первый сезон с Мэттью МакКонахи и Вуди Гаррельсоном получил особое признание за глубокий сюжет, философские темы и кинематографическое качество. Последний, четвертый сезон, вышел в 2024 году.

Трейлер сериала "Настоящий детектив"

"Охотник за разумом"

Оценка IMDb: 8.6/10

Количество сезонов: 2

Сериал основан на реальных событиях и рассказывает об агентах ФБР, которые изучают психологию серийных убийц в 1970-х годах. Он отличается глубоким погружением в тему, высоким качеством постановки и актерской игрой.

Трейлер сериала "Охотник за разумом"

Напомним, канал 24 А представил первый трейлер биографической спортивной драмы "Разрушительная машина" (The Smashing Machine) о двукратном чемпионе UFC в тяжелом весе Марке Керре, в которой снялся Дуэйн Джонсон и Александр Усик.

Также Фокус писал о подборке сериалов, похожих на культовый шведско-датский "Мост". Атмосферный скандинавский нуар, загадочные убийства и герои с непростым прошлым — вот что ждет вас во время просмотра.