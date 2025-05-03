Топ 5 найкращих детективних серіалів для перегляду у травні (відео)
У світі серіалів детективний жанр залишається одним із найулюбленіших серед глядачів. Якщо ви шукаєте історії, що тримають у напрузі до останньої хвилини, зверніть увагу на нашу добірку найкращих детективних серіалів.
Фокус радить картини з високими рейтингами.
"Прослушка"
Оцінка IMDb: 9.3/10
Кількість сезонів: 5
Цей серіал від HBO вважається одним із найкращих телевізійних шоу всіх часів. Події відбуваються в Балтіморі та охоплює різні аспекти міського життя: від наркоторгівлі до політики, освіти та медіа. "Прослушка" глибоко досліджує вплив інституцій на особистість, пропонуючи реалістичний і безкомпромісний погляд на американське суспільство.
"Шерлок"
Оцінка IMDb: 9.0/10
Кількість сезонів: 4 + спеціальний епізод
Сучасна адаптація класичних історій про Шерлока Голмса Артура Конан-Дойла, де головні ролі виконують Бенедикт Камбербетч і Мартін Фрімен. Серіал відзначається динамічним сюжетом, гострим гумором та високою якістю постановки. Він отримав численні нагороди, включаючи премії BAFTA та Emmy. У ролі злодія Моріарті — Ендрю Скотт.
"Бродчерч"
Оцінка IMDb: 8.3/10
Кількість сезонів: 3
Цей британський серіал розповідає про розслідування вбивства хлопчика в маленькому прибережному містечку. Картина отримала високу оцінку критиків за глибокий психологізм, атмосферу та акторську гру Девіда Теннанта і Олівії Колман. Фінальний сезон був особливо відзначений за соціальну чутливість і напружений сюжет.
"Справжній детектив"
Оцінка IMDb: 8.9/10
Кількість сезонів: 4
Антологічний серіал, де кожен сезон розповідає окрему історію з новими персонажами. Перший сезон з Меттью МакКонагі та Вуді Гаррельсоном отримав особливе визнання за глибокий сюжет, філософські теми та кінематографічну якість. Останній, четвертий сезон, вийшов 2024 року.
"Мисливець за розумом"
Оцінка IMDb: 8.6/10
Кількість сезонів: 2
Серіал заснований на реальних подіях і розповідає про агентів ФБР, які вивчають психологію серійних вбивць у 1970-х роках. Він відзначається глибоким зануренням у тему, високою якістю постановки та акторською грою.
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Також Фокус писав про підбірку серіалів, схожих на культовий шведсько-данський "Міст". Атмосферний скандинавський нуар, загадкові вбивства та герої з непростим минулим – ось що чекає на вас під час перегляду.