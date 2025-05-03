Топ 5 найкращих детективних серіалів для перегляду у травні (відео)

У світі серіалів детективний жанр залишається одним із найулюбленіших серед глядачів. Якщо ви шукаєте історії, що тримають у напрузі до останньої хвилини, зверніть увагу на нашу добірку найкращих детективних серіалів.

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Фокус радить картини з високими рейтингами.

"Прослушка"

Оцінка IMDb: 9.3/10

Кількість сезонів: 5

Цей серіал від HBO вважається одним із найкращих телевізійних шоу всіх часів. Події відбуваються в Балтіморі та охоплює різні аспекти міського життя: від наркоторгівлі до політики, освіти та медіа. "Прослушка" глибоко досліджує вплив інституцій на особистість, пропонуючи реалістичний і безкомпромісний погляд на американське суспільство.

Трейлер серіалу "Прослушка"

"Шерлок"

Оцінка IMDb: 9.0/10

Кількість сезонів: 4 + спеціальний епізод

Сучасна адаптація класичних історій про Шерлока Голмса Артура Конан-Дойла, де головні ролі виконують Бенедикт Камбербетч і Мартін Фрімен. Серіал відзначається динамічним сюжетом, гострим гумором та високою якістю постановки. Він отримав численні нагороди, включаючи премії BAFTA та Emmy. У ролі злодія Моріарті — Ендрю Скотт.

Трейлер серіалу "Шерлок"

"Бродчерч"

Оцінка IMDb: 8.3/10

Кількість сезонів: 3

Цей британський серіал розповідає про розслідування вбивства хлопчика в маленькому прибережному містечку. Картина отримала високу оцінку критиків за глибокий психологізм, атмосферу та акторську гру Девіда Теннанта і Олівії Колман. Фінальний сезон був особливо відзначений за соціальну чутливість і напружений сюжет.

Трейлер серіалу "Бродчерч"

"Справжній детектив"

Оцінка IMDb: 8.9/10

Кількість сезонів: 4

Антологічний серіал, де кожен сезон розповідає окрему історію з новими персонажами. Перший сезон з Меттью МакКонагі та Вуді Гаррельсоном отримав особливе визнання за глибокий сюжет, філософські теми та кінематографічну якість.​ Останній, четвертий сезон, вийшов 2024 року.

Трейлер серіалу "Справжній детектив"

"Мисливець за розумом"

Оцінка IMDb: 8.6/10

Кількість сезонів: 2

Серіал заснований на реальних подіях і розповідає про агентів ФБР, які вивчають психологію серійних вбивць у 1970-х роках. Він відзначається глибоким зануренням у тему, високою якістю постановки та акторською грою.​

Трейлер серіалу "Мисливець за розумом"

Нагадаємо, канал 24 А представив перший трейлер біографічної спортивної драми "Руйнівна машина" (The Smashing Machine) про дворазового чемпіона UFC у важкій вазі Марка Керра, у якій знявся Двейн Джонсон та Олександр Усик.

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