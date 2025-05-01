"Как молодожены": инсайдер рассказал, что происходит в браке Дональда Трампа и Мелании (фото)

Президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп выглядели, как "молодожены", когда 26 апреля посетили Рим во время похорон Папы Франциска.

Related video

Об этом пишет Daily Mail.

В тот день Мелания как раз отмечала 55-летие.

Пара, которая, несмотря на то, что жената с 2005 года, часто выглядела неуклюже в компании друг друга, на этот раз обнимала друг друга, держалась за руки и даже целовалась перед камерами.

Дональд Трамп и Мелания Трамп в Риме Фото: Getty Images

Теперь источники, близкие к окружению первой леди США, рассказали о состоянии президентского брака, объяснив, что эти очень публичные и необычные проявления привязанности являются признаками личного возрождения.

"Существует вероятность, что он тянется к Мелании как для эмоциональной, так и для физической стабильности... президент стареет. Его походка не такая стабильная", — считает инсайдер издания.

Источники называют такое поведение "крепким партнерством".

"Они женаты 20 лет, между ними есть синергия", — добавил инсайдер.

Более того, Мелания в последнее время была большим источником утешения для своего мужа.

"У президента было несколько трудных недель. Мелания обеспечивает оазис, потому что она остается вне политической борьбы", — считает источник.

Дональд Трамп и Мелания Трамп Фото: Getty Images

Модель словенского происхождения стала третьей женой Дональда Трампа, однако именно она удостоилась чести носить звание первой леди США. К тому же, стала ею во второй раз. Пара стала родителями сына Бэррона.

Напомним, Мелания Трамп не посетила гендер-пати дочери мужа Тиффани. Таким образом жена Дональда Трампа нарушила традицию их семьи.

Также Фокус писал о том, почему первая леди США Мелания Трамп не ладит со старшей дочерью мужа Иванкой. Близкие женщины Дональда Трампа всегда недолюбливали друг друга, чувствуя конкуренцию, но ситуация начала ухудшаться с 2016 года.