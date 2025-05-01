"Як молодята": інсайдер розповів, що відбувається у шлюбі Дональда Трампа та Меланії (фото)

Президент США Дональд Трамп і перша леді Меланія Трамп виглядали, як "молодята", коли 26 квітня відвідали Рим під час похорону Папи Франциска.

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Про це пише Daily Mail.

У той день Меланія якраз відзначала 55-річчя.

Пара, яка, незважаючи на те, що одружена з 2005 року, часто виглядала незграбно в компанії одне одного, цього разу обіймала одне одного, трималася за руки і навіть цілувалася перед камерами.

Дональд Трамп та Меланія Трамп у Римі Фото: Getty Images

Тепер джерела, близькі до оточення першої леді США, розповіли про стан президентського шлюбу, пояснивши, що ці дуже публічні та незвичайні прояви прихильності є ознаками особистого відродження.

"Існує ймовірність, що він тягнеться до Меланії як для емоційної, так і для фізичної стабільності… президент старіє. Його хода не така стабільна", — вважає інсайдер видання.

Джерела називають таку поведінку "міцним партнерством".

"Вони одружені 20 років, між ними є синергія", — додав інсайдер.

Ба більше, Меланія останнім часом була великим джерелом розради для свого чоловіка.

"У президента було кілька важких тижнів. Меланія забезпечує оазис, тому що вона залишається поза політичною боротьбою", — вважає джерело.

Дональд Трамп та Меланія Трамп Фото: Getty Images

Модель словенського походження стала третьою дружиною Дональда Трампа, проте саме вона удостоїлася честі носити звання першої леді США. До того ж, стала нею вдруге. Пара стала батьками сина Беррона.

Нагадаємо, Меланія Трамп не відвідала гендер-паті доньки чоловіка Тіффані. Таким чином дружина Дональда Трампа порушила традицію їхньої родини.

Також Фокус писав про те, чому перша леді США Меланія Трамп не ладнає зі старшою донькою чоловіка Іванкою. Близькі жінки Дональда Трампа завжди недолюблювали одна одна, відчуваючи конкуренцію, але ситуація почала погіршуватися з 2016 року.