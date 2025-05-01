"Мы поддерживаем Украину": дочери Аллы Пугачевой запретили въезд в Латвию

Российская певица Кристина Орбакайте и сербско-хорватский музыкант Горан Брегович, писавший музыку для фильмов режиссера Эмира Кустурицы, включены в список иностранцев, которым запрещен въезд в Латвию.

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Такое решение недавно принял министр внутренних дел Рихардс Козловскис ("Новое Единство"), пишет портал латвийского гостелерадио LSM.

Оба музыканта были включены в так называемый "черный список" по требованию Службы государственной безопасности (СГБ), пояснил министр внутренних дел в беседе с журналистами. Это значит, что запланированные на это лето их концерты в Латвии также придется отменить

"Основной посыл – поддержка агрессии против Украины, участие в публичных мероприятиях на оккупированных территориях. Мы, как Латвия, поддерживаем Украину и будем продолжать ее поддерживать, поэтому для нас это абсолютно неприемлемо в данном случае", — заявил политик.

По оценке СГБ, выступления лиц, поддерживающих российскую агрессию против Украины, в Латвии "не соответствуют интересам национальной безопасности Латвии, так как могут способствовать повышению межэтнической напряженности в латвийском обществе".

Департамент внутренних дел и МВД страны призывают организаторов мероприятий внимательно оценивать приглашенных артистов — если человек выступает в России или на оккупированных ею территориях Украины, это считается поддержкой российской агрессии и военных преступлений.

Кристина большую часть времени живет в США с мужем и дочерью

В прошлом году по рекомендации различных служб безопасности "черный список" Латвии был расширен на 480 иностранцев.

Отец Кристины Орбакайте – Миколас Эдмунтас Орбакас. Бывший артист цирка живет в Литве на берегу Балтийского моря. Он не стал комментировать решение властей по поводу его дочери, заявив, что не в курсе.

"Слушайте, во-первых, я не в курсе. Во-вторых, я по телефону никаких комментариев не даю. Спасибо, до свидания", – ответил мужчина журналистам.

Миколас Орбакас – отец Кристины

Ранее из-за концерта Орбакайте в Вильнюсе 31 мая возмутился литовский активист Валдас Барткявичюс. Он утверждает, что она участвовала в российской пропагандистской деятельности. Премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас предложил организаторам концерта задать вопрос певице о ее позиции и дать ответ обществу.

"Соглашаться или не соглашаться, поддерживать или нет – я действительно не вижу необходимости рассуждать здесь сегодня", – сказал он.

В декабре 2023 года сообщалось, что Орбакайте вернулась из США в Россию, после чего выступила на концерте "Песня года" и в эфире "Первого канала". Однако в феврале прошлого года концертный тур артистки по Сибири полностью отменили после нескольких анонимных комментариев в телеграм-канале губернатора области, где ее назвали дочерью "иностранного агента".

Мать Кристины Орбакайте, российская поп-икона Алла Пугачева, с первых дней осудила российское вторжение в Украину, а затем уехала из РФ вместе с семьей. Ее муж Максим Галкин внесен в реестр "иностранных агентов", и на родине ему грозит уголовное преследование.

Ранее Фокус писал, что Кристина Орбакайте неожиданно призвала к "мирному небу".