"Ми підтримуємо Україну": доньці Алли Пугачової заборонили в'їзд до Латвії

Російську співачку Крістіну Орбакайте і сербсько-хорватського музиканта Горана Бреговича, який писав музику для фільмів режисера Еміра Кустуріци, занесено до списку іноземців, яким заборонено в'їзд до Латвії.

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Таке рішення нещодавно ухвалив міністр внутрішніх справ Ріхардс Козловскіс ("Нова Єдність"), пише портал латвійського держтелерадіо LSM.

Обоє музикантів занесені до так званого "чорного списку" на вимогу Служби державної безпеки (СДБ), пояснив міністр внутрішніх справ у бесіді з журналістами. Це означає, що заплановані на це літо їх концерти у Латвії також доведеться скасувати

"Основний посил — підтримка агресії проти України, участь у публічних заходах на окупованих територіях. Ми, як Латвія, підтримуємо Україну і продовжуватимемо її підтримувати, тому для нас це абсолютно неприйнятно в даному випадку", — заявив політик.

За оцінкою СГБ, виступи осіб, які підтримують російську агресію проти України, в Латвії "не відповідають інтересам національної безпеки Латвії, оскільки можуть сприяти підвищенню міжетнічної напруженості в латвійському суспільстві".

Департамент внутрішніх справ і МВС країни закликають організаторів заходів уважно оцінювати запрошених артистів — якщо людина виступає в Росії або на окупованих нею територіях України, це вважається підтримкою російської агресії та воєнних злочинів.

Христина більшу частину часу живе в США з чоловіком і донькою

Минулого року за рекомендацією різних служб безпеки "чорний список" Латвії було розширено на 480 іноземців.

Батько Крістіни Орбакайте — Миколас Едмунтас Орбакас. Колишній артист цирку живе в Литві на березі Балтійського моря. Він не став коментувати рішення влади щодо його дочки, заявивши, що не в курсі.

"Слухайте, по-перше, я не в курсі. По-друге, я телефоном жодних коментарів не даю. Дякую, до побачення", — відповів чоловік журналістам.

Міколас Орбакас — батько Христини

Раніше через концерт Орбакайте у Вільнюсі 31 травня обурився литовський активіст Валдас Барткявічюс. Він стверджує, що вона брала участь у російській пропагандистській діяльності. Прем'єр-міністр Литви Гінтаутас Палуцкас запропонував організаторам концерту поставити запитання співачці про її позицію і дати відповідь суспільству.

"Погоджуватися чи не погоджуватися, підтримувати чи ні — я справді не бачу необхідності міркувати тут сьогодні", — сказав він.

У грудні 2023 року повідомлялося, що Орбакайте повернулася зі США в Росію, після чого виступила на концерті "Песня года" і в ефірі "Первого канала". Однак у лютому минулого року концертний тур артистки Сибіром повністю скасували після кількох анонімних коментарів у телеграм-каналі губернатора області, де її назвали дочкою "іноземного агента".

Мати Крістіни Орбакайте, російська поп-ікона Алла Пугачова, з перших днів засудила російське вторгнення в Україну, а потім виїхала з РФ разом із сім'єю. Її чоловік Максим Галкін внесений до реєстру "іноземних агентів", і на батьківщині йому загрожує кримінальне переслідування.

Раніше Фокус писав, що Крістіна Орбакайте несподівано закликала до "мирного неба".