Для просмотра в мае: топ 5 детективных сериалов с высокими рейтингами (видео)
Детективный жанр является одним из самых любимых среди зрителей. Если вы в поиске истории, которая держит в напряжении до титров, обратите внимание на нашу подборку.
Фокус советует топ сериалов для просмотра на выходные в мае.
"Бродчерч"
Оценка IMDb: 8.3
Количество сезонов: 3
В маленьком прибрежном городке Бродчерч происходит трагедия — убийство мальчика. Расследование ведут детективы Алек Харди (Дэвид Теннант) и Элли Миллер (Оливия Колман). Сериал исследует не только преступление, но и влияние трагедии на местное сообщество, раскрывая глубокие эмоциональные переживания персонажей.
"Покерфейс"
Оценка IMDb: 7.8
Количество сезонов: 2
Главная героиня, Чарли Кейл (Наташа Лионн), обладает уникальной способностью распознавать ложь. Путешествуя по Америке, она раскрывает различные преступления, избегая преследования мафии. Сериал сочетает юмор, интересные сюжеты и звездные камео, создавая современную версию классических детективов.
"Убийство"
Оценка IMDb: 8.3
Количество сезонов: 3
Скандинавский нуар, рассказывающий о детективе Саре Лунд, которая расследует сложные убийства в Копенгагене. Каждый сезон посвящен одному делу, сосредотачиваясь на психологии персонажей и социальных аспектах преступлений.
"Война Фойла"
Оценка IMDb: 8.6
Количество сезонов: 8
Детектив Кристофер Фойл расследует преступления в Англии во время и после Второй мировой войны. Сериал сочетает исторический контекст с увлекательными детективными сюжетами, отражая моральные дилеммы военного времени.
"Гарри Уайльд"
Оценка IMDb: 7.2
Количество сезонов: 4
Пенсионерка и бывшая профессор литературы Гарриет "Гарри" Уайлд (Джейн Сеймур) начинает расследовать преступления вместе с молодым напарником Фергусом. Сериал сочетает легкий юмор с детективными историями, сосредотачиваясь на взаимоотношениях персонажей.
Напомним, группа Ziferblat, которая представляет Украину на "Евровидении-2025" в Базеле, презентовала свои сценические костюмы от Ивана Фролова, вызвав оживленное обсуждение в социальных сетях.
Также Фокус писал о тизере третьего сезона сериала "Игра в кальмара". Новая часть популярной истории выйдет в июне 2025 года.