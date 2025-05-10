Для просмотра в мае: топ 5 детективных сериалов с высокими рейтингами (видео)

Детективный жанр является одним из самых любимых среди зрителей. Если вы в поиске истории, которая держит в напряжении до титров, обратите внимание на нашу подборку.

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Фокус советует топ сериалов для просмотра на выходные в мае.

"Бродчерч"

Оценка IMDb: 8.3

Количество сезонов: 3

В маленьком прибрежном городке Бродчерч происходит трагедия — убийство мальчика. Расследование ведут детективы Алек Харди (Дэвид Теннант) и Элли Миллер (Оливия Колман). Сериал исследует не только преступление, но и влияние трагедии на местное сообщество, раскрывая глубокие эмоциональные переживания персонажей.

Трейлер сериала "Бродчерч"

"Покерфейс"

Оценка IMDb: 7.8

Количество сезонов: 2

Главная героиня, Чарли Кейл (Наташа Лионн), обладает уникальной способностью распознавать ложь. Путешествуя по Америке, она раскрывает различные преступления, избегая преследования мафии. Сериал сочетает юмор, интересные сюжеты и звездные камео, создавая современную версию классических детективов.

Трейлер сериала "Покерфейс"

"Убийство"

Оценка IMDb: 8.3

Количество сезонов: 3

Скандинавский нуар, рассказывающий о детективе Саре Лунд, которая расследует сложные убийства в Копенгагене. Каждый сезон посвящен одному делу, сосредотачиваясь на психологии персонажей и социальных аспектах преступлений.

Трейлер сериала "Убийство"

"Война Фойла"

Оценка IMDb: 8.6

Количество сезонов: 8

Детектив Кристофер Фойл расследует преступления в Англии во время и после Второй мировой войны. Сериал сочетает исторический контекст с увлекательными детективными сюжетами, отражая моральные дилеммы военного времени.

Трейлер сериала "Война Фойла"

"Гарри Уайльд"

Оценка IMDb: 7.2

Количество сезонов: 4

Пенсионерка и бывшая профессор литературы Гарриет "Гарри" Уайлд (Джейн Сеймур) начинает расследовать преступления вместе с молодым напарником Фергусом. Сериал сочетает легкий юмор с детективными историями, сосредотачиваясь на взаимоотношениях персонажей.

Трейлер сериала "Гарри Уайлд"

Напомним, группа Ziferblat, которая представляет Украину на "Евровидении-2025" в Базеле, презентовала свои сценические костюмы от Ивана Фролова, вызвав оживленное обсуждение в социальных сетях.

Также Фокус писал о тизере третьего сезона сериала "Игра в кальмара". Новая часть популярной истории выйдет в июне 2025 года.