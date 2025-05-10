Для перегляду у травні: топ 5 детективних серіалів з високими рейтингами (відео)

Детективний жанр є одним із найулюбленіших серед глядачів. Якщо ви в пошуку історії, що тримаєву напрузі до титрів, зверніть увагу на нашу добірку.

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Фокус радить топ серіалів для перегляду на вихідні у травні.

"Бродчерч"

Оцінка IMDb: 8.3

Кількість сезонів: 3

У маленькому прибережному містечку Бродчерч відбувається трагедія — вбивство хлопчика. Розслідування ведуть детективи Алек Гарді (Девід Теннант) та Еллі Міллер (Олівія Колман). Серіал досліджує не лише злочин, а й вплив трагедії на місцеву спільноту, розкриваючи глибокі емоційні переживання персонажів.

Трейлер серіалу "Бродчерч"

"Покерфейс"

Оцінка IMDb: 7.8

Кількість сезонів: 2

Головна героїня, Чарлі Кейл (Наташа Ліонн), має унікальну здатність розпізнавати брехню. Подорожуючи Америкою, вона розкриває різноманітні злочини, уникаючи переслідування мафії. Серіал поєднує гумор, цікаві сюжети та зіркові камео, створюючи сучасну версію класичних детективів.

Трейлер серіалу "Покерфейс"

"Вбивство"

Оцінка IMDb: 8.3

Кількість сезонів: 3

Скандинавський нуар, що розповідає про детектива Сару Лунд, яка розслідує складні вбивства в Копенгагені. Кожен сезон присвячений одній справі, зосереджуючись на психології персонажів та соціальних аспектах злочинів.

Трейлер серіалу "Вбивство"

"Війна Фойла"

Оцінка IMDb: 8.6

Кількість сезонів: 8

Детектив Крістофер Фойл розслідує злочини в Англії під час та після Другої світової війни. Серіал поєднує історичний контекст із захопливими детективними сюжетами, відображаючи моральні дилеми воєнного часу.

Трейлер серіалу "Війна Фойла"

"Гаррі Вайлд"

Оцінка IMDb: 7.2

Кількість сезонів: 4

Пенсіонерка та колишня професорка літератури Гаррієт "Гаррі" Вайлд (Джейн Сеймур) починає розслідувати злочини разом з молодим напарником Фергусом. Серіал поєднує легкий гумор з детективними історіями, зосереджуючись на взаєминах персонажів.

Трейлер серіалу "Гаррі Вайлд"

Нагадаємо, гурт Ziferblat, який представляє Україну на "Євробаченні-2025" у Базелі, презентував свої сценічні костюми від Івана Фролова, викликавши жваве обговорення в соціальних мережах.

Також Фокус писав про тизер третього сезону серіалу "Гра в кальмара". Нова частина популярної історії вийде в червні 2025.