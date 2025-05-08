Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер официально подтвердили свой роман (фото)

27-летняя супермодель и бизнесвумен Кайли Дженнер поставила точку в домыслах о том, насколько у нее все серьезно с 29-летним актером Тимоти Шаламе. Пара впервые вместе вышла на красную дорожку в Риме, официально подтвердив свои отношения.

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Об этом сообщает CNN.

Американские знаменитости позировали многочисленным фотографам на 70-й церемонии вручения премии David Di Donatello Awards в итальянской столице накануне. Шаламе был удостоен премии David Award — итальянского эквивалента премии "Оскар" — за кинематографическое мастерство, что подчеркнуло его вклад в киноиндустрию.

Влюбленные были в парных черных образах и держались за руки.

Фото: Getty

Впервые об их романе заговорили еще в 2023 году, но они никак не комментировали статус своих отношений, предпочитая держать личную жизнь подальше от любопытных глаз. За последние пару лет звезды посетили несколько мероприятий вместе, но никогда не появлялись вдвоем на красной дорожке.

В Риме взаимодействие пары показало, что Кайли стала "менее навязчивой", говорит эксперт по языку тела Джуди Джеймс.

"Здесь она выглядит менее навязчивой и менее склонной к отработке позы, чем на большинстве их совместных появлений", – подчеркивает она.

Джуди отметила, что Кайли выглядела как "влюбленная женщина", контрастируя с более "изученным" поведением Шаламе, из-за чего казалось, "что он играет новую роль перед камерами".

В момент зрительного контакта пары на красной дорожке у актера появилось "странное" выражение, которое, по словам эксперта, было "больше похоже на пристальный взгляд, чем на смягчающее лицо "взгляд любви".

Говоря о внешности Тимоти, Джуди отмечает, что его нарядный вид делает его более "визуально совместимым" с владелицей гигантского косметического бренда.

Перед тем как появиться в Риме с Тимоти, Кайли посетила Met Gala 2025 в Нью-Йорке 5 мая без него.

Ранее Фокус писал, что Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе спровоцировали слухи о разрыве.