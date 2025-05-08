Тімоті Шаламе і Кайлі Дженнер офіційно підтвердили свій роман (фото)

27-річна супермодель і бізнесвумен Кайлі Дженнер поставила крапку в домислах про те, наскільки у неї все серйозно з 29-річним актором Тімоті Шаламе. Пара вперше разом вийшла на червону доріжку в Римі, офіційно підтвердивши свої стосунки.

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Про це повідомляє CNN.

Американські знаменитості позували численним фотографам на 70-й церемонії вручення премії David Di Donatello Awards в італійській столиці напередодні. Шаламе був удостоєний премії David Award – італійського еквівалента премії "Оскар" – за кінематографічну майстерність, що підкреслило його внесок у кіноіндустрію.

Закохані були в парних чорних образах і трималися за руки.

Фото: Getty

Уперше про їхній роман заговорили ще 2023 року, але вони ніяк не коментували статусу своїх стосунків, вважаючи за краще тримати особисте життя подалі від цікавих очей. За останні кілька років зірки відвідали кілька заходів разом, але ніколи не з'являлися удвох на червоній доріжці.

У Римі взаємодія пари показала, що Кайлі стала "менш нав'язливою", каже експертка з мови тіла Джуді Джеймс.

"Тут вона виглядає менш нав'язливою і менш схильною до відпрацювання пози, ніж на більшості їхніх спільних появ", – підкреслює вона.

Джуді зазначила, що Кайлі мала вигляд "закоханої жінки", контрастуючи з більш "вивченою" поведінкою Шаламе, через що здавалося, "що він грає нову роль перед камерами".

У момент зорового контакту пари на червоній доріжці в актора з'явився "дивний" вираз, який, за словами експерта, був "більше схожий на пильний погляд, ніж на "погляд любові", який пом'якшує обличчя".

Говорячи про зовнішність Тімоті, Джуді зазначає, що його ошатний вигляд робить його більш "візуально сумісним" із власницею гігантського косметичного бренду.

Перед тим як з'явитися в Римі з Тімоті, Кайлі відвідала Met Gala 2025 у Нью-Йорку 5 травня без нього.

Раніше Фокус писав, що Кайлі Дженнер і Тімоті Шаламе спровокували чутки про розрив.