"Евровидение-2025": TOMMY CASH после сотрудничества с россиянами мечтает посетить Украину (видео)

Участник "Евровидения-2025" от Эстонии TOMMY CASH признался, что хочет посетить Украину, а именно Одессу, которую назвал "украинской Барселоной".

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Певец дал комментарий "Новости. Live" прямо в Базеле.

Песня TOMMY CASH

TOMMY CASH признался, что очень рад интересу украинцев в музыкальных чартах к его конкурсной песне Espresso Macchiato. Более того, артист заявил, что очень хочет приехать в Одессу.

"Привет Украине! Я видел, что "Macchiato" очень активно слушают украинцы. Это безумие! Я очень хочу в Украину. Мы были в туре и я так люблю Одессу, особенно летом — это же украинская Барселона. Не могу дождаться вернуться туда", — сказал эстонский музыкант.

Кто такой TOMMY CASH

Томас Таммеметс родился в Таллинне в 1991 году. Певец известен своими тесными связями с россиянами, ведь записывал песни с российскими группами и гастролировал по РФ. А его номер на "Евровидении-2025" ставит россиянка Алина Пязок.

К тому же, TOMMY CASH выпустил со скандальной звездой "Евровидения" Йостом Кляйном песню о перемирии между "Киевом и Москвой".

Прогнозы букмекеров на "Евровидение-2025"

Тем временем букмекеры считают, что "Евровидение-2025", которое будет проходить в швейцарском Базеле, может выиграть Швеция. Украинская группа Ziferblat, которая будет представлять нашу страну с песней Bird of Pray, по состоянию на 12 мая занимает 14 место, а Эстония — 9.

Напомним, Италия требует дисквалифицировать с "Евровидения-2025" представителя Эстонии TOMMY CASH. Итальянцев оскорбило стереотипное изображение их нации в песне Espresso Macchiato.

Также Фокус писал о том, где и во сколько смотреть первый полуфинал "Евровидения-2025". В частности, 13 мая выступит Украина и Швеция, которой букмекеры прогнозируют победу.