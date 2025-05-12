"Євробачення-2025": TOMMY CASH після співпраці з росіянами мріє відвідати Україну (відео)

Учасник "Євробачення-2025" від Естонії TOMMY CASH зізнався, що хоче відвідати Україну, а саме Одесу, яку назвав "українською Барселоною".

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Співак дав коментар "Новини. Live" прямо в Базелі.

Пісня TOMMY CASH

TOMMY CASH зізнався, що дуже радіє інтересом українців у музичних чартах до його конкурсної пісні Espresso Macchiato. Ба більше, артист заявив, що дуже хоче приїхати до Одеси.

"Привіт Україні! Я бачив, що "Macchiato" дуже активно слухають українці. Це божевілля! Я дуже хочу до України. Ми були в турі й я так люблю Одесу, особливо влітку – це ж українська Барселона. Не можу дочекатися повернутися туди", — сказав естонський музикант.

Хто такий TOMMY CASH

Томас Таммеметс народився в Таллінні у 1991 році. Співак відомий своїми тісними звʼязками з росіянами, адже записував пісні з російськими гуртами та гастролював по РФ. А його номер на "Євробаченні-2025" ставить росіянка Аліна Пязок.

До того ж, TOMMY CASH випустив зі скандальною зіркою "Євробачення" Йостом Кляйном пісню про перемир'я між "Києвом і Москвою".

Прогнози букмекерів на "Євробачення-2025"

Тим часом букмекери вважають, що "Євробачення-2025", яке проходитиме у швейцарському Базелі, може виграти Швеція. Український гурт Ziferblat, який буде представляти нашу країну з піснею Bird of Pray, станом на 12 травня посідає 14 місце, а Естонія — 9.

Нагадаємо, Італія вимагає дискваліфікувати з "Євробачення-2025" представника Естонії TOMMY CASH. Італійців образило стереотипне зображення їхньої нації в пісні Espresso Macchiato.

Також Фокус писав про те, де та о котрій дивитись перший півфінал "Євробачення-2025". Зокрема, 13 травня виступить Україна та Швеція, якій букмекери прогнозують перемогу.