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Стиль жизни

Фанаты Эмбер Херд уверены, что отцом ее близнецов стал Илон Маск

Эмбер Херд, Илон Маск, эмбер херд близнецы, эмбер херд дети
Фото: Amber Heard/Twitter | Эмбер Херд и Илон Маск встречались 18 месяцев

Бывшая жена Джонни Деппа сообщила, что стала матерью. Но ничего не сказала об отце близнецов и ее поклонники уверены, что это именно миллиардер Илон Маск.

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Об этом пишет Daily Mail.

Актриса Эмбер Херд, чье судебное разбирательство с бывшим мужем Джонни Деппом стало главной светской новостью 2022 года, объявила о рождении близнецов Оушена и Агнес.

Эмбер Херд, Илон Маск, эмбер херд близнецы, эмбер херд дети Fullscreen
Эмбер Херд сообщила о рождении близнецов
Фото: Instagram

Предполагается, что мальчик и девочка были рождены суррогатной матерью, как и их четырехлетняя сестра Уна, и Херд говорит, что она "несказанно рада отпраздновать пополнение семьи, которую я стремилась создать годами".

Ее путь к рождению детей был непростым: с 2023 года она живет в Мадриде, Испания, стране, где суррогатное материнство нелегально и где "договоры об отказе", подписанные биологическими матерями, обязывающими их отказаться от рожденных ими детей, не имеют юридической силы.

Считается, что Херд, которая остается гражданкой США, организовала суррогатное материнство в Америке. Она написала в Instagram: "Стать матерью самостоятельно и на своих условиях, несмотря на собственные проблемы с фертильностью, было самым унизительным опытом в моей жизни".

Эмбер Херд, Илон Маск, эмбер херд близнецы, эмбер херд дети Fullscreen
Эмбер Херд стала матерью уже троих детей
Фото: Amber Heard/Twitter

Что касается отцовства младенцев, друзья подтверждают, что Эмбер не замужем с конца 2021 года и с момента разрыва ее романа с оператором Бьянкой Бутти. Херд не назвала имя отца близнецов, если оно ей известно — она вполне могла воспользоваться услугами анонимного донора.

Однако поклонники актрисы уверены, что отцом близнецов стал миллиардер Илон Маск, с которым Эмбер встречалась 18 месяцев после расставания с Джонни Деппом в 2016 году.

Эмбер Херд, Илон Маск, эмбер херд близнецы, эмбер херд дети Fullscreen
Эмбер Херд и Илон Маск встречались 18 месяцев
Фото: Amber Heard/Twitter

Маск, самый богатый человек в мире и соратник президента США Дональда Трампа, уже стал отцом по меньшей мере 14 детей, а возможно, и больше. Он часто говорил о том, что у него есть миссия: завести как можно больше детей, "легион", по его словам.

К тому же подруга Эмбер Херд, и коллега ее сестры утверждала, что Маск и Херд создали несколько эмбрионов и даже судились из-за прав на них.

При этом семья Маска ненавидела Эмбер Херд и сравнивала ее с Джокером из "Бэтмена". Родные миллиардера считали, что она втянула его "в черный водоворот".

Напомним, ранее в 2025 году стало известно, что Илон Маск стал отцом ребенка влиятельной персоны Эшли Сент-Клер.