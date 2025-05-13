Фанати Ембер Герд упевнені, що батьком її близнюків став Ілон Маск

Колишня дружина Джонні Деппа повідомила, що стала матір'ю. Але нічого не сказала про батька близнюків і її шанувальники впевнені, що це саме мільярдер Ілон Маск.

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Про це пише Daily Mail.

Акторка Ембер Герд, чий судовий розгляд із колишнім чоловіком Джонні Деппом став головною світською новиною 2022 року, оголосила про народження близнюків Оушена й Агнес.

Ембер Герд повідомила про народження близнюків Фото: Instagram

Передбачається, що хлопчик і дівчинка були народжені сурогатною матір'ю, як і їхня чотирирічна сестра Уна, і Херд каже, що вона "невимовно рада відсвяткувати поповнення сім'ї, яку я прагнула створити роками".

Її шлях до народження дітей був непростим: з 2023 року вона живе в Мадриді, Іспанія, країні, де сурогатне материнство нелегальне і де "договори про відмову", підписані біологічними матерями, що зобов'язують їх відмовитися від народжених ними дітей, не мають юридичної сили.

Вважається, що Герд, яка залишається громадянкою США, організувала сурогатне материнство в Америці. Вона написала в Instagram: "Стати матір'ю самостійно і на своїх умовах, незважаючи на власні проблеми з фертильністю, було найпринизливішим досвідом у моєму житті".

Ембер Герд стала матір'ю вже трьох дітей Фото: Amber Heard/Twitter

Що стосується батьківства немовлят, друзі підтверджують, що Ембер незаміжня від кінця 2021 року і від моменту розриву її роману з операторкою Б'янкою Бутті. Герд не назвала ім'я батька близнюків, якщо воно їй відоме — вона цілком могла скористатися послугами анонімного донора.

Однак шанувальники актриси впевнені, що батьком близнюків став мільярдер Ілон Маск, з яким Ембер зустрічалася 18 місяців після розставання з Джонні Деппом у 2016 році.

Ембер Герд та Ілон Маск зустрічалися 18 місяців Фото: Amber Heard/Twitter

Ілон Маск, найбагатша людина у світі та соратник президента США Дональда Трампа, уже став батьком щонайменше 14 дітей, а можливо, й більше. Він часто говорив про те, що у нього є місія: завести якомога більше дітей, "легіон", за його словами.

До того ж подруга Ембер Герд, і колега її сестри стверджувала, що Маск і Герд створили кілька ембріонів і навіть судилися через права на них.

При цьому сім'я Маска ненавиділа Ембер Герд і порівнювала її з Джокером із "Бетмена". Рідні мільярдера вважали, що вона втягнула його "в чорний вир".

Нагадаємо, раніше 2025 року стало відомо, що Ілон Маск став батьком дитини впливової персони Ешлі Сент-Клер.