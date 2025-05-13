Рейтинг 100%: зрители в восторге от ироничного сериала "Киллербот" (видео)

У Apple выходит новый хитовый сериал с идеальным рейтингом — у "Киллербота" (англ. Murderbot) 100% на Rotten Tomatoes. Правда пока у сериала всего 18 рецензий, но все они положительные.Эта фантастическая комедия снята по серии романов Марты Уэллс. Главную роль в нем исполнил Александр Скарсгард.

Related video

О новом сериале пишет издание The Verge.

Трейлер сериала "Киллербот"

"Киллербота" назвали новым sci-fi шедевром от Apple и отметили "зловещий юмор" главного героя, а также отличный каст. Серии начнут выходить в пятницу 16 мая. В первом сезоне будет 10 серий по 25 минут.

Сериал "Киллербот" основан на серии книг "Дневники Киллербота" американской писательницы Марты Уэллс. Первая повесть "Все системы красные" вышла еще в 2018 году. Книга Уэллс собрала три главных научно-фантастических премии: Hugo, Nebula и Locus. Ее шесть сиквелов продолжают получать награды, одновременно развивая преданную фан-базу.

Согласно сюжету, Киллербот, роль которого исполняет Александр Скарсгард, отправлен на другую планету, чтобы охранять группу работников горнодобывающего предприятия. Он исполняет свои функции, но при этом никто не подозревает, что он ведет беседы сам с собой и зависим от телешоу.

Фото: Vanity Fair

Эти боты, называемые sec unit (сокращение от security unit), являются гибридами, работающими на ИИ и с телами, которые представляют собой смесь машины и органического материала. Но они также должны делать все, что им говорят, благодаря модулю регулятора. Каким-то образом Murderbot умудряется отключить модуль и получить свободу воли. Но это карается кислотной ванной, так что он вынужден скрывать свою свободу воли. В результате герой Скарсгарда оказывается втянут в череду "убийственных" событий.

Вся история рассказывается от лица бота, который рассуждает о том, как недолюбливает людей, пытается увиливать от своих обязанностей, чтобы получить больше времени на просмотр любимых шоу и с интересом следит за тем, как развивают любовные романы среди людей за безопасность которых он должен отвечать.

Главную роль в сериале исполнил Александр Скарсгард Фото: Vanity Fair

Сам Александр Скарсгард сравнил Киллербота с другим своим героем – тысячелетним вампиром Эриком Нортманом из сериала "Настоящая кровь".

"Они наблюдают за человечеством издалека. Эрик раньше был человеком, так что в каком-то смысле он может соотнести себя с людьми, но он также считает их невероятно глупыми, мелочными и просто… незначительными. У Murderbot есть органические компоненты. Я думаю, он также может что-то понимать или чувствовать. Есть что-то в том, чтобы быть аутсайдером и отстраненно наблюдать за человечеством. Главное отличие в том, что Эрик был смутьяном и подливал масла в огонь, а Киллербот — полная противоположность: он хочет слиться с фоном, остаться в одиночестве и смотреть свои телешоу", - рассказывал актер.

Напомним, ранее Фокус писал о лучших детективных сериалах с высокими рейтингами, которые можно посмотреть в мае.

А также о пяти лучших остросюжетных сериалах от Netflix, которые можно посмотреть за выходные.