Рейтинг 100%: глядачі в захваті від іронічного серіалу "Вбивцебот" (відео)

У Apple виходить новий хітовий серіал з ідеальним рейтингом — у "Вбивцебота" (англ. Murderbot) 100% на Rotten Tomatoes. Щоправда, поки що у серіалу всього 18 рецензій, але всі вони позитивні. Ця фантастична комедія знята за серією романів Марти Веллс. Головну роль у ньому виконав Александр Скарсгард.

Related video

Про новий серіал пише видання The Verge.

Трейлер серіалу "Вбивцебот"

"Вбивцебота" назвали новим sci-fi шедевром від Apple і відзначили "зловісний гумор" головного героя, а також чудовий каст. Серії почнуть виходити в п'ятницю 16 травня. У першому сезоні буде 10 серій по 25 хвилин.

Серіал "Вбивцебот" заснований на серії книг "Щоденники Вбивцебота" американської письменниці Марти Веллс. Перша повість "Усі системи червоні" вийшла ще 2018 року. Книга Веллс зібрала три головні науково-фантастичні премії: Hugo, Nebula і Locus. Її шість сиквелів продовжують отримувати нагороди, одночасно розвиваючи віддану фан-базу.

Згідно з сюжетом, Вбивцебот, роль якого виконує Александр Скарсгард, відправлений на іншу планету, щоб охороняти групу працівників гірничодобувного підприємства. Він виконує свої функції, але при цьому ніхто не підозрює, що він веде бесіди сам із собою і залежний від телешоу.

Кадр з серіалу "Вбивцебот" Фото: Vanity Fair

Ці боти, звані sec unit (скорочення від security unit), є гібридами, що працюють на штучному інтелекті і з тілами, що являють собою суміш машини і органічного матеріалу. Але вони також повинні робити все, що їм кажуть, завдяки модулю регулятора. Якимось чином Murderbot примудряється відключити модуль і отримати свободу волі. Але це карається кислотною ванною, тож він змушений приховувати свою свободу волі. У результаті герой Скарсгарда виявляється втягнутим у низку "вбивчих" подій.

Уся історія розповідається від імені бота, який міркує про те, як недолюблює людей, намагається ухилятися від своїх обов'язків, щоб отримати більше часу на перегляд улюблених шоу та з цікавістю слідкує за тим, як розвивають любовні романи серед людей, за безпеку яких він має відповідати.

Головну роль у серіалі виконав Олександр Скарсгард Фото: Vanity Fair

Сам Александр Скарсгард порівняв Вбивцебота з іншим своїм героєм — тисячолітнім вампіром Еріком Нортманом із серіалу "Справжня кров".

"Вони спостерігають за людством здалеку. Ерік раніше був людиною, тож у якомусь сенсі він може співвіднести себе з людьми, але він також вважає їх неймовірно дурними, дріб'язковими і просто… незначними. У Murderbot є органічні компоненти. Я думаю, він також може щось розуміти або відчувати. Є щось у тому, щоб бути аутсайдером і відсторонено спостерігати за людством. Головна відмінність у тому, що Ерік був баламутом і підливав олії у вогонь, а Вбивцебот — повна протилежність: він хоче злитися з тлом, залишитися на самоті й дивитися свої телешоу", — розповідав актор.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про найкращі детективні серіали з високими рейтингами, які можна подивитися в травні.

А також про п'ять найкращих гостросюжетних серіалів від Netflix, які можна подивитися за вихідні.