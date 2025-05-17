Преступление и интрига в кадре: топ 5 детективных сериалов, которые стоит посмотреть (видео)

Любите ли вы распутывать загадки вместе с героями сериалов? Вас ждут психологические драмы, криминальные триллеры и черная комедия.

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Фокус советует подборку картин для просмотра в конце весны 2025 года.

"Юношество"

Жанр: психологическая криминальная драма.

Сюжет: история 13-летнего школьника, арестованного за убийство одноклассницы. Каждый из четырех эпизодов снят одним непрерывным кадром, что создает уникальную атмосферу напряжения и реалистичности.

Оценка IMDb: 8.2

Трейлер сериала "Юношество"

"Уилл Трент"

В сюжете криминальной драмы специальный агент Уилл Трент, который расследует сложные дела, борясь с собственными психологическими травмами. Сериал получил положительные отзывы за глубокое раскрытие персонажей и эмоциональную глубину.

Оценка IMDb: 7.7

Трейлер сериала "Уилл Трент"

"Большая маленькая ложь"

Сериал рассказывает историю пяти женщин, которые живут в прибрежном городке Монтерей, Калифорния. Казалось бы, они — успешные мамы, которые водят детей в элитную школу. Но за идеальным фасадом кроются темные тайны, ложь и насилие. События разворачиваются вокруг загадочного убийства, которое происходит во время школьного благотворительного вечера.

В главных ролях: Риз Уизерспун, Николь Кидман, Шейлин Вудли, Лора Дерн, Зои Кравиц, Мерил Стрип (2 сезон).

Оценка IMDb: 8.4

Трейлер сериала "Большая маленькая ложь"

"Убийства в одном здании"

Жанр: комедийный детектив

Трое соседей расследуют убийство швейцара в своем доме. Сериал получил многочисленные награды, включая BAFTA, за оригинальный подход к жанру и блестящие актерские работы. В одной из главных ролей — певица Селена Гомес.

Оценка IMDb: 8.1

Трейлер сериала "Убийства в одном здании"

"Почему женщины убивают"

Жанр: черная комедия, драма

Сериал исследует жизнь трех женщин, которые живут в одном доме, но в разные десятилетия (60-е, 80-е и 2019 год). Несмотря на разное время, их объединяет одно — измена и путь к убийству. Каждая история показывает, как женщины меняются под влиянием обстоятельств и что толкает их на край.

Сериал известен своим ярким визуальным стилем, модой соответствующей эпохи и острой иронией.

Оценка IMDb: 8.3

Трейлер сериала "Почему женщины убивают"

Напомним, в первом полуфинале "Евровидения-2025" выступила группа Ziferblat от Украины, которая прошла в гранд-финал, который состоится 17 мая в швейцарском Базеле.

Также Фокус писал о том, что София Ротару живет во время войны в Киеве. Семья Ротару поддерживает связь между собой, несмотря на расстояние между городами и странами.