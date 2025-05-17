Злочин та інтрига в кадрі: топ 5 детективних серіалів, які варто подивитися (відео)

Чи любите ви розплутувати загадки разом з героями серіалів? На вас чекають психологічні драми, кримінальні трилери і чорна комедія.

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Фокус радить підбірку картин для перегляду наприкінці весни 2025 року.

"Юнацтво"

Жанр: психологічна кримінальна драма.

Сюжет: історія 13-річного школяра, заарештованого за вбивство однокласниці. Кожен з чотирьох епізодів знятий одним безперервним кадром, що створює унікальну атмосферу напруги та реалістичності.

Оцінка IMDb: 8.2

Трейлер серіалу "Юнацтво"

"Вілл Трент"

У сюжеті кримінальної драми спеціальний агент Вілл Трент, який розслідує складні справи, борючись із власними психологічними травмами. Серіал отримав схвальні відгуки за глибоке розкриття персонажів та емоційну глибину.

Оцінка IMDb: 7.7

Трейлер серіалу "Вілл Трент"

"Велика маленька брехня"

Серіал розповідає історію п’яти жінок, які живуть у прибережному містечку Монтерей, Каліфорнія. Здавалося б, вони — успішні мами, які водять дітей до елітної школи. Але за ідеальним фасадом криються темні таємниці, брехня і насильство. Події розгортаються навколо загадкового вбивства, що стається під час шкільного благодійного вечора.

У головних ролях: Різ Візерспун, Ніколь Кідман, Шейлін Вудлі, Лора Дерн, Зої Кравіц, Меріл Стріп (2 сезон).

Оцінка IMDb: 8.4

Трейлер серіалу "Велика маленька брехня"

"Вбивства в одній будівлі"

Жанр: комедійний детектив

Троє сусідів розслідують вбивство швейцара у своєму будинку. Серіал отримав численні нагороди, включаючи BAFTA, за оригінальний підхід до жанру та блискучі акторські роботи. В одній з головних ролей — співачка Селена Гомес.

Оцінка IMDb: 8.1

Трейлер серіалу "Вбивства в одній будівлі"

"Чому жінки вбивають"

Жанр: чорна комедія, драма

Серіал досліджує життя трьох жінок, які живуть в одному будинку, але в різні десятиліття (60-ті, 80-ті та 2019 рік). Попри різний час, їх об’єднує одне — зрада та шлях до вбивства. Кожна історія показує, як жінки змінюються під впливом обставин і що штовхає їх на край.

Серіал відомий своїм яскравим візуальним стилем, модою відповідної епохи та гострою іронією.

Оцінка IMDb: 8.3

Трейлер серіалу "Чому жінки вбивають"

Нагадаємо, у першому півфіналі "Євробачення-2025" виступив гурт Ziferblat від України, який пройшов до гранд-фіналу, що відбудеться 17 травня у швейцарському Базелі.

Також Фокус писав про те, що Софія Ротару живе під час війни в Києві. Родина Ротару підтримує звʼязок між собою, попри відстань між містами та країнами.