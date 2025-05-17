"Евровидение-2025": текстовая трансляция песенного конкурса

17 мая на сцене в Базеле, Швейцария, выберут победителя "Евровидения-2025". Там выступят представители 26 стран.

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Фокус будет вести текстовую трансляцию того, что будет происходить на сцене международного песенного конкурса.

Украина на "Евровидении-2025"

Украину на конкурсе в этом году представляет группа Ziferblat с песней Bird of Pray. Сейчас букмекеры прогнозируют украинцам 16-е место.

Гранд-финал "Евровидения-2025"

Гранд-финал 69-го песенного конкурса "Евровидение" будет проходить на арене St. Jakobshalle в Базеле. В финале, который начнется в 22:00, будут соревноваться 26 стран, включая 10 победителей каждого из двух полуфиналов, страны "Большой пятерки" (Великобритания, Франция, Германия, Италия и Испания) и страну-хозяина Швейцарию.

Больше всего шансов на победу у Швеции. Группа KAJ с песней Bara Bada Bastu поразил зрителей и жюри сочетанием юмора, фольклора и современного звучания. Также очень вероятной выглядит победа Австрии, Франции, Финляндии, Нидерландов, Эстонии, Израиля, Швейцарии и др.

Напомним, финалисты "Евровидения-2025", финско-шведская группа KAJ, которая представляет в этом году Швецию с песней Bara bada bastu, станцевала под песню Верки Сердючки.

Также Фокус писал о том, что группа Ziferblat, которая представляет Украину на конкурсе "Евровидение-2025" в швейцарском Базеле, выступит именно в первой половине гранд-финала, куда прошла по результатам первого полуфинала.