"Евровидение-2025": Селин Дион может выступить в Базеле, несмотря на тяжелую болезнь (фото, видео)

57-летняя канадская певица Селин Дион может неожиданно появиться на "Евровидении-2025" в Швейцарии, несмотря на борьбу с редким синдромом скованности.

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Об этом пишет The Sun.

Растут надежды, что легенда музыки Селин Дион может неожиданно появиться на нынешнем песенном конкурсе "Евровидение" в субботу, 17 мая.

Сообщается, что частный самолет звезды сцены прилетел в Швейцарию из Парижа в пятницу утром накануне мероприятия, которое она выиграла 37 лет назад.

Селин Дион по большей части оставалась без внимания с момента объявления о своей борьбе с синдромом скованности в декабре 2022 года после отмены запланированных туров. Она объяснила, что когда впервые попыталась петь с этой болезнью, чувствовала, будто ее душат.

Селин Дион Фото: скріншот

Впрочем, артистка неожиданно появилась на Парижской Олимпиаде летом 2024 года, что вызвало надежды на то, что она сможет осуществить редкое выступление на "Евровидении".

"Команда уже несколько месяцев разговаривает с Селин о появлении или выступлении на церемонии, и это было очень неожиданно", — рассказал инсайдер.

Источник добавил: "В какой-то момент этой недели казалось, что она не будет присутствовать, но сейчас выглядит гораздо более вероятно, что она будет. Репетиции прошли без нее, но все скрещивают пальцы".

Селин Дион уже заочно участвовала в нынешнем конкурсе и прислала трогательное послание исполнителям накануне первого полуфинала во вторник, 13 мая.

Селин Дион обратилась к фанатам и участникам "Евровидения"

Она сказала из своего дома в Лас-Вегасе: "Я бы хотела быть с вами в Базеле сейчас. Победа на песенном конкурсе Евровидение за Швейцарию в 1988 году стала для меня моментом, изменившим мою жизнь. Музыка объединяет нас. Это наша сила, наша поддержка... в трудные времена".

В 1988 году Селин Дион одержала победу для Швейцарии с песней Ne partez pas sans moi ("Не уходите без меня").

Болезнь Селин Дион

С синдромом мышечной скованности артистка борется более 15 лет. Лишь в 2022 году публике стало известно, что Дион тяжело больна. С тех пор она отошла от публичной жизни, а в последнее время дала несколько интервью, в которых откровенно рассказывает о своей борьбе.

Гранд-финал "Евровидения-2025"

Гранд-финал 69-го песенного конкурса "Евровидение" будет проходить на арене St. Jakobshalle в Базеле, Швейцария. В финале, который начнется в 22:00, будут соревноваться 26 стран, включая 10 победителей каждого из двух полуфиналов, страны "Большой пятерки" (Великобритания, Франция, Германия, Италия и Испания) и страну-хозяина Швейцарию. Украина выступит седьмой.

Напомним, что группа Ziferblat, которая представляет Украину на конкурсе "Евровидение-2025" в швейцарском Базеле, выступит в первой половине гранд-финала, куда прошел по результатам первого полуфинала.

Также Фокус будет вести текстовую трансляцию гранд-финала "Евровидения-2025".