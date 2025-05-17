"Євробачення-2025": Селін Діон може виступити в Базелі, попри важку хворобу (фото, відео)

57-річна канадська співачка Селін Діон може несподівано з'явитися на "Євробаченні-2025" у Швейцарії, попри боротьбу з рідкісним синдромом скутості.

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Про це пише The Sun.

Зростають надії, що легенда музики Селін Діон може несподівано з'явитися на цьогорічному пісенному конкурсі "Євробачення" в суботу, 17 травня.

Повідомляється, що приватний літак зірки сцени прилетів до Швейцарії з Парижа в п'ятницю вранці напередодні заходу, який вона виграла 37 років тому.

Селін Діон здебільшого залишалася поза увагою з моменту оголошення про свою боротьбу із синдромом скутості у грудні 2022 року після скасування запланованих турів. Вона пояснила, що коли вперше спробувала співати з цією хворобою, відчувала, ніби її душать.

Селін Діон Фото: Скріншот

Втім, артистка несподівано з'явилася на Паризькій Олімпіаді влітку 2024 року, що викликало надії на те, що вона зможе здійснити рідкісний виступ на "Євробаченні".

"Команда вже кілька місяців розмовляє із Селін про появу або виступ на церемонії, і це було дуже несподівано", — розповів інсайдер.

Джерело додало: "У якийсь момент цього тижня здавалося, що вона не буде присутня, але зараз виглядає набагато більш імовірно, що вона буде. Репетиції пройшли без неї, але всі схрещують пальці".

Селін Діон уже заочно брала участь у цьогорічному конкурсі та надіслала зворушливе послання виконавцям напередодні першого півфіналу у вівторок, 13 травня.

Селін Діон звернулася до фанів та учасників "Євробачення"

Вона сказала зі свого дому в Лас-Вегасі: "Я б хотіла бути з вами в Базелі зараз. Перемога на пісенному конкурсі Євробачення за Швейцарію в 1988 році стала для мене моментом, що змінив моє життя. Музика об'єднує нас. Це наша сила, наша підтримка… у скрутні часи".

У 1988 році Селін Діон виборола перемогу для Швейцарії з піснею Ne partez pas sans moi ("Не йдіть без мене").

Хвороба Селін Діон

Із синдромом мʼязової скутості артистка бореться понад 15 років. Лише у 2022 році публіці стало відомо, що Діон важко хвора. З того часу вона відійшла від публічного життя, а останнім часом дала кілька інтервʼю, у яких відверто розповідає про свою боротьбу.

Гранд-фінал "Євробачення-2025"

Гранд-фінал 69-го пісенного конкурсу "Євробачення" відбуватиметься на арені St. Jakobshalle у Базелі, Швейцарія. У фіналі, який почнеться о 22:00, змагатимуться 26 країн, включаючи 10 переможців кожного з двох півфіналів, країни "Великої п'ятірки" (Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія та Іспанія) та країну-господаря Швейцарію. Україна виступить сьомою.

Нагадаємо, що гурт Ziferblat, який представляє Україну на конкурсі "Євробачення-2025" у швейцарському Базелі, виступить у першій половині гранд-фіналу, куди пройшов за результатами першого півфіналу.

Також Фокус буде вести текстову трансляцію гранд-фіналу "Євробачення-2025".