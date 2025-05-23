Совершенно секретно: 64-летний актер Дэвид Духовны женился на 31-летней продавщице

Американский актер и продюсер Дэвид Духовны, больше всего известный миру по роли агента ФБР Фокса Малдера в сериале "Секретные материалы", тайно женился второй раз. Его избранницей стала 31-летняя Моник Пендлберри, с которой он встречался восемь лет

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Об этом сообщает US Weekly.

Пара держала свои отношения в строгом секрете, хотя об их романе заговорили в 2017-м. О том, что они поженились, стало известно после того, как на неделе их заметили на прогулке в Малибу с обручальными кольцами на безымянных пальцах. У дэвида это было простое серебряное кольцо, а у его предполагаемой супруги – золотое с бриллиантом.

За последние восемь лет Дэвид и Моник только несколько раз появились вместе на публике: в Нью-Йорке в сентябре прошлого года, а также на премьере фильма Духовны на Netflix "Вы, люди" в 2023 году и на кинофестивале Tribeca.

Будущие супруги познакомились в магазине органических продуктов SunLife Organics Juicery, которой владеет друг Духовны Халил Рафати, и где Пендлберри в то время работала.

Моник стала второй женой актера. С 1997 года он был женат на актрисе Теа Леони, которой сейчас 59 лет. Несмотря на то, что они стали одной из самых известных пар Голливуда, супругуи старались оберегать свою семью от излишнего внимания СМИ. Однако в их идеальных на первый взгляд отношениях наступил трудный период в 2008 году, когда Духовны лег в реабилитационный центр для лечения сексуальной зависимости.

Им удалось побороть кризис, и в 2011 году супруги решили дать браку второй шанс.

Несмотря на все усилия, пара снова тихо разошлась и в конечном итоге оформила развод в 2014 году после 17 лет женитьбы.

Духовны с первой женой Теа Леони, которая очень похожа на его новую избранницу Фото: Getty

У Теа и Дэвида двое детей – 24-летняя Мадлен, которая тоже стала актрисой, и 21-летний Кид.

Несмотря на развод, пара сохранила теплые отношения, и Дэвид часто с теплотой отзывается о своих детях в интервью.

"Секретные материалы" – не единственный известный проект актера, за который он, кстати, удостоен "Золотого глобуса". Дэвид снялся таких фильмах, как: "Фрейзер" (1996), "Изображение Бога" (1997), "Совершенно секретно: Борьба за будущее" (1998), "Вернись ко мне" (2000), "Телевизор" (2006), "Козы" (2012), а в прошлом году вышла комедия с его участием под названием "Пузырь".

Помимо актерской деятельности, Духовны еще и режиссер, романист и музыкант — выпустил несколько альбомов и дает живые концерты.

Ранее Фокус писал, как Дэвид Духовны изменился за 30 лет, и почему чуть не стал адептом сайентологии, которую исповедуют его коллеги Том Круз и Джон Траволта.