Цілком таємно: 64-річний актор Девід Духовни одружився з 31-річною продавчинею

Американський актор і продюсер Девід Духовни, найбільше відомий світу за роллю агента ФБР Фокса Малдера в серіалі "Секретні матеріали", таємно одружився вдруге. Його обраницею стала 31-річна Монік Пендлберрі, з якою він зустрічався вісім років

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Про це повідомляє US Weekly.

Пара тримала свої стосунки в суворій таємниці, хоча про їхній роман заговорили в 2017-му. Про те, що вони одружилися, стало відомо після того, як на тижні їх помітили на прогулянці в Малібу з обручками на безіменних пальцях. У Девіда це була проста срібна обручка, а у його ймовірної дружини — золота з діамантом.

За останні вісім років Девід і Монік тільки кілька разів з'явилися разом на публіці: у Нью-Йорку у вересні минулого року, а також на прем'єрі фільму Духовни на Netflix "Ви, люди" 2023 року і на кінофестивалі Tribeca.

Майбутнє подружжя познайомилося в магазині органічних продуктів SunLife Organics Juicery, якою володіє друг Духовни Халіл Рафаті, і де Пендлберрі на той час працювала.

Монік стала другою дружиною актора. З 1997 року він був у шлюбі з актрисою Теа Леоні, якій зараз 59 років. Незважаючи на те, що вони стали однією з найвідоміших пар Голлівуду, подружжя намагалося оберігати свою сім'ю від зайвої уваги ЗМІ. Однак у їхніх ідеальних, на перший погляд, стосунках настав важкий період 2008 року, коли Духовни ліг у реабілітаційний центр для лікування сексуальної залежності.

Їм вдалося побороти кризу, і 2011 року подружжя вирішило дати шлюбу другий шанс.

Незважаючи на всі зусилля, пара знову тихо розійшлася і зрештою оформила розлучення 2014 року після 17 років одруження.

Духовни з першою дружиною Теа Леоні, яка дуже схожа на його нову обраницю Фото: Getty

У Теа і Девіда двоє дітей — 24-річна Мадлен, яка теж стала актрисою, і 21-річний Кід.

Незважаючи на розлучення, пара зберегла теплі стосунки, і Девід часто з теплотою відгукується про своїх дітей в інтерв'ю.

"Секретні матеріали" — не єдиний відомий проект актора, за який він, до речі, удостоєний "Золотого глобуса". Девід знявся в таких фільмах, як: "Фрейзер" (1996), "Зображення Бога" (1997), "Цілком таємно: Боротьба за майбутнє" (1998), "Повернися до мене" (2000), "Телевізор" (2006), "Кози" (2012), а торік вийшла комедія за його участю під назвою "Бульбашка".

Крім акторської діяльності, Духовни ще й режисер, романіст і музикант — випустив кілька альбомів і дає живі концерти.

Раніше Фокус писав, як Девід Духовни змінився за 30 років, і чому мало не став адептом саєнтології, яку сповідують його колеги Том Круз і Джон Траволта.