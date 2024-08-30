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Стиль жизни

Удваивают возраст: 5 привычек, от которых нужно отказаться, чтобы выглядеть моложе

Девушка смотрит в зеркало
Фото: Freepik | Какие привычки делают вас старше

Генетика важна, когда речь идет о том, чтобы с возрастом кожа выглядела молодой, но эксперты утверждают, что не менее важную роль играют привічки и образ жизни.

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Наивно наносить раз в неделю сыворотку и ожидать, что это изменит ситуацию, или есть больше овощей и ожидать, что чудеса произойдут за одну ночь. Но отказ от вредных привычек и принятие новых всегда работает в долгосрочной перспективе. Не нужно много усилий или денег, чтобы выработать новые привычки и увидеть результаты. Доктор Анил Раджани рассказал, отказ от каких привычек может сделать вашу кожу более молодой. Об этом пишет She Finds.

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Засиживание в телефоне допоздна

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Фото: Getty Images

Если вы хотите сохранить молодость кожи, забудьте о засиживании допоздна в гаджетах, чтобы пролистать Instagram, Facebook или YouTube. Во-первых, синий свет от экранов влияет на выработку мелатонина, что негативно сказывается на вашем сне. Недостаток сна, конечно, придает вам тот усталый вид, который вы пытаетесь исправить в кабинете дерматолога. Недостаток сна даже связан с более бледной кожей и большим количеством морщин и мелких линий, в том числе в области вокруг рта, которые, как правило, и вызывают тот "обвисший" вид.

Несмотря на то, что вы можете увидеть признаки старения просто из-за недостатка сна, добавление синего света от экранов ухудшает состояние кожи, потому что воздействие этого света ускоряет процесс старения и увеличивает гиперпигментацию кожи, согласно исследованиям.

Курение

У курения сигарет нет никаких преимуществ — на самом деле, это настолько вредно для вашего здоровья и кожи, что доктор Раджани говорит, что это "удваивает возраст вашей кожи". В исследованиях, наблюдающих за близнецами, один из которых курил, а другой нет, курящий близнец старел быстрее, даже когда оба работали в одной компании и жили на одной широте (что означает, что они в большей или меньшей степени подвергались воздействию одинакового количества солнечного света). Если вы регулярно являетесь пассивным курильщиком, это также чрезвычайно вредно для вашей кожи и может вызвать признаки преждевременного старения. Откажитесь от этой привычки как можно скорее и постарайтесь уменьшить воздействие пассивного курения на свой организм.

Избыток сахара

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Фото: Freepik

Если вы посмотрите на этикетки большинства продуктов, которые вы едите, особенно обработанных, то будете шокированы, узнав, сколько сахара добавлено в эти продукты. Сахар может повредить коллаген и эластин в результате процесса, называемого гликацией, когда сахар в кровотоке присоединяется к белкам, которые начинают производить свободные радикалы, вредные для клеток кожи. Коллаген и эластин важны для создания молодости вашей кожи, и употребление слишком большого количества сахара сводит на нет всю тяжелую работу, которую вы делаете для поддержания этих белков в коже.

Загар

Одним из основных факторов, влияющих на скорость старения кожи, являются фотоповреждения от солнца. Солнце не так уж и вредно — витамин D важен, но разумное пребывание на солнце отличается от прямого воздействия солнца на кожу без защиты. Ежедневное использование солнцезащитного крема и ношение головных уборов или одежды под прямыми солнечными лучами — это разумный шаг, который может защитить вашу кожу от рака и преждевременного старения. Также отличной идеей является держаться подальше от солнца в пиковые часы ультрафиолетового излучения, которые обычно приходятся на середину дня.

Гелевый маникюр

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Фото: pexels.com

Одним из мест на теле, которое часто показывает возраст человека, являются его руки. Даже если вы предпринимаете решительные шаги, чтобы обратить вспять признаки старения на лице, то руки с гиперпигментацией и тонкой, сухой кожей могут выдать ваш возраст. Маникюр делает ваши руки ухоженными и красивыми, но регулярный гелевый маникюр, который подвергает руки воздействию ультрафиолетового излучения ламп, приведет к фотоповреждениям и быстрее состарит кожу.

Напомним, 5 витаминов и добавок, которые замедлят старение и уменьшат количество морщин.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту