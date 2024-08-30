Удваивают возраст: 5 привычек, от которых нужно отказаться, чтобы выглядеть моложе

Генетика важна, когда речь идет о том, чтобы с возрастом кожа выглядела молодой, но эксперты утверждают, что не менее важную роль играют привічки и образ жизни.

Related video

Наивно наносить раз в неделю сыворотку и ожидать, что это изменит ситуацию, или есть больше овощей и ожидать, что чудеса произойдут за одну ночь. Но отказ от вредных привычек и принятие новых всегда работает в долгосрочной перспективе. Не нужно много усилий или денег, чтобы выработать новые привычки и увидеть результаты. Доктор Анил Раджани рассказал, отказ от каких привычек может сделать вашу кожу более молодой. Об этом пишет She Finds.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые интересные новости из мира шоу-бизнеса и светской жизни!

Засиживание в телефоне допоздна

Фото: Getty Images

Если вы хотите сохранить молодость кожи, забудьте о засиживании допоздна в гаджетах, чтобы пролистать Instagram, Facebook или YouTube. Во-первых, синий свет от экранов влияет на выработку мелатонина, что негативно сказывается на вашем сне. Недостаток сна, конечно, придает вам тот усталый вид, который вы пытаетесь исправить в кабинете дерматолога. Недостаток сна даже связан с более бледной кожей и большим количеством морщин и мелких линий, в том числе в области вокруг рта, которые, как правило, и вызывают тот "обвисший" вид.

Несмотря на то, что вы можете увидеть признаки старения просто из-за недостатка сна, добавление синего света от экранов ухудшает состояние кожи, потому что воздействие этого света ускоряет процесс старения и увеличивает гиперпигментацию кожи, согласно исследованиям.

Курение

У курения сигарет нет никаких преимуществ — на самом деле, это настолько вредно для вашего здоровья и кожи, что доктор Раджани говорит, что это "удваивает возраст вашей кожи". В исследованиях, наблюдающих за близнецами, один из которых курил, а другой нет, курящий близнец старел быстрее, даже когда оба работали в одной компании и жили на одной широте (что означает, что они в большей или меньшей степени подвергались воздействию одинакового количества солнечного света). Если вы регулярно являетесь пассивным курильщиком, это также чрезвычайно вредно для вашей кожи и может вызвать признаки преждевременного старения. Откажитесь от этой привычки как можно скорее и постарайтесь уменьшить воздействие пассивного курения на свой организм.

Избыток сахара

Фото: Freepik

Если вы посмотрите на этикетки большинства продуктов, которые вы едите, особенно обработанных, то будете шокированы, узнав, сколько сахара добавлено в эти продукты. Сахар может повредить коллаген и эластин в результате процесса, называемого гликацией, когда сахар в кровотоке присоединяется к белкам, которые начинают производить свободные радикалы, вредные для клеток кожи. Коллаген и эластин важны для создания молодости вашей кожи, и употребление слишком большого количества сахара сводит на нет всю тяжелую работу, которую вы делаете для поддержания этих белков в коже.

Загар

Одним из основных факторов, влияющих на скорость старения кожи, являются фотоповреждения от солнца. Солнце не так уж и вредно — витамин D важен, но разумное пребывание на солнце отличается от прямого воздействия солнца на кожу без защиты. Ежедневное использование солнцезащитного крема и ношение головных уборов или одежды под прямыми солнечными лучами — это разумный шаг, который может защитить вашу кожу от рака и преждевременного старения. Также отличной идеей является держаться подальше от солнца в пиковые часы ультрафиолетового излучения, которые обычно приходятся на середину дня.

Гелевый маникюр

Одним из мест на теле, которое часто показывает возраст человека, являются его руки. Даже если вы предпринимаете решительные шаги, чтобы обратить вспять признаки старения на лице, то руки с гиперпигментацией и тонкой, сухой кожей могут выдать ваш возраст. Маникюр делает ваши руки ухоженными и красивыми, но регулярный гелевый маникюр, который подвергает руки воздействию ультрафиолетового излучения ламп, приведет к фотоповреждениям и быстрее состарит кожу.

Напомним, 5 витаминов и добавок, которые замедлят старение и уменьшат количество морщин.

Ранее Фокус писал о том, какие 3 средства защитят кожу от ультрафиолета.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту