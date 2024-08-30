Подвоюють вік: 5 звичок, від яких потрібно відмовитися, щоб мати молодший вигляд

Генетика важлива, коли йдеться про те, щоб з віком шкіра виглядала молодою, але експерти стверджують, що не менш важливу роль відіграють звички і спосіб життя.

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Наївно наносити раз на тиждень сироватку й очікувати, що це змінить ситуацію, або їсти більше овочів і очікувати, що чудеса відбудуться за одну ніч. Але відмова від шкідливих звичок і прийняття нових завжди працює в довгостроковій перспективі. Не потрібно багато зусиль або грошей, щоб виробити нові звички і побачити результати. Доктор Аніл Раджані розповів, відмова від яких звичок може зробити вашу шкіру молодшою. Про це пише She Finds.

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Засиджування в телефоні допізна

Фото: Getty Images

Якщо ви хочете зберегти молодість шкіри, забудьте про засиджування допізна в ґаджетах, щоб перегорнути Instagram, Facebook або YouTube. По-перше, синє світло від екранів впливає на вироблення мелатоніну, що негативно позначається на вашому сні. Нестача сну, звісно, надає вам того втомленого вигляду, який ви намагаєтеся виправити в кабінеті дерматолога. Нестача сну навіть пов'язана з більш блідою шкірою і великою кількістю зморшок і дрібних ліній, зокрема в ділянці навколо рота, які зазвичай і спричиняють той "обвислий" вигляд.

Незважаючи на те, що ви можете побачити ознаки старіння просто через нестачу сну, додавання синього світла від екранів погіршує стан шкіри, тому що вплив цього світла прискорює процес старіння і збільшує гіперпігментацію шкіри, згідно з дослідженнями.

Куріння

Куріння сигарет не має жодних переваг — насправді, це настільки шкідливо для вашого здоров'я і шкіри, що доктор Раджані каже, що це "подвоює вік вашої шкіри". У дослідженнях, що спостерігали за близнюками, один з яких курив, а інший ні, близнюк, який палить, старішав швидше, навіть коли обидва працювали в одній компанії та жили на одній широті (що означає, що вони більшою чи меншою мірою піддавалися впливу однакової кількості сонячного світла). Якщо ви регулярно є пасивним курцем, це також надзвичайно шкідливо для вашої шкіри і може спричинити ознаки передчасного старіння. Відмовтеся від цієї звички якомога швидше і постарайтеся зменшити вплив пасивного куріння на свій організм.

Надлишок цукру

Фото: Freepik

Якщо ви подивитеся на етикетки більшості продуктів, які ви їсте, особливо оброблених, то будете шоковані, дізнавшись, скільки цукру додано в ці продукти. Цукор може пошкодити колаген та еластин унаслідок процесу, званого глікацією, коли цукор у кровотоці приєднується до білків, які починають виробляти вільні радикали, шкідливі для клітин шкіри. Колаген та еластин важливі для створення молодості вашої шкіри, і вживання занадто великої кількості цукру зводить нанівець усю важку роботу, яку ви робите для підтримки цих білків у шкірі.

Засмага

Одним з основних чинників, що впливають на швидкість старіння шкіри, є фотопошкодження від сонця. Сонце не таке вже й шкідливе — вітамін D важливий, але розумне перебування на сонці відрізняється від прямого впливу сонця на шкіру без захисту. Щоденне використання сонцезахисного крему і носіння головних уборів або одягу під прямими сонячними променями — це розумний крок, який може захистити вашу шкіру від раку і передчасного старіння. Також чудовою ідеєю є триматися подалі від сонця в пікові години ультрафіолетового випромінювання, які зазвичай припадають на середину дня.

Гелевий манікюр

Одним із місць на тілі, яке часто показує вік людини, є її руки. Навіть якщо ви робите рішучі кроки, щоб мінімізувати ознаки старіння на обличчі, то руки з гіперпігментацією і тонкою, сухою шкірою можуть видати ваш вік. Манікюр робить ваші руки доглянутими і красивими, але регулярний гелевий манікюр, який піддає руки впливу ультрафіолетового випромінювання ламп, призведе до фотопошкодження і швидше зістарить шкіру.

Нагадаємо, 5 вітамінів і добавок, які сповільнять старіння і зменшать кількість зморшок.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця