Для фигуры и иммунитета: 5 веских причин пить воду с лимоном по утрам

Наверняка вы слышали о том, что по утрам полезно пить воду с лимоном, для того, чтобы похудеть. Однако это один из самых спорных приемов очищения и эксперт рассказал почему.

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Для многих это утренний ритуал, который они не пропускают из-за его пользы для организма. Употребление воды с лимоном по утрам обладает очищающими свойствами, которые приписывают этому напитку. Но это утверждение довольно спорно и диетолог Лаура Парада рассказала о том, почему на самом деле эта привычка не приведет к снижению веса. Об этом пишет Vogue Italia.

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Фото: Freepik

Употребление воды с лимоном — это способ предотвратить задержку жидкости в организме и у этого своего рода, ритуала есть определенные преимущества.

"Это помогает запустить процесс пищеварения по утрам", — объясняет Лаура Парада. Это значит, что вода с лимоном также успокаивает изжогу и вздутие живота. Кроме того, как известно, лимон обладает способностью стимулировать выработку желчного и желудочного сока и поэтому может препятствовать образованию газов. Это, однако, не означает, что его можно использовать в качестве средства для похудения: это не "чудодейственное" средство, и оно не обладает жиросжигающим эффектом.

"Вода с лимоном укрепляет иммунную систему", — отмечает Парада, имея в виду высокое содержание витамина С в лимонном соке. Он также богат витамином В, кальцием, железом, магнием, калием и ферментами.

Вода с лимоном полезна для кожи благодаря высокому содержанию антиоксидантов, которые "предотвращают повреждение, вызванное свободными радикалами", отмечает эксперт.

Увлажняет организм. Помните, что употребление достаточного количества воды является эффективным способом стимулировать обмен веществ, особенно после ночи, когда гидратация обычно отсутствует. Кроме того, добавление лимонного сока "придает воде более приятный вкус, облегчая ее прием", отмечает Парада.

"Вода с лимоном улучшает кишечный транзит и увлажняет толстую кишку", — добавляет эксперт, поэтому прием лимонной воды натощак может помочь в борьбе с запорами. Кроме того, лимон богат клетчаткой, что также способствует слаженности процессов в кишечнике.

Температура воды

Парада подчеркивает важность того, чтобы температура воды была не слишком горячей, потому что, "если жидкость имеет такую же температуру, как и тело, она усваивается гораздо быстрее, так как ей не нужно терять тепло, чтобы усвоиться", — объясняет эксперт.

Лимон не обладает ощелачивающими свойствами

Диетолог исключает то, что употребление лимонной воды обладает подщелачивающим эффектом. Хотя много было сказано о предполагаемой способности продуктов подщелачивать pH крови с последующими преимуществами, такими как профилактика остеопороза или регулирование артериального давления, Парада подтверждает, что невозможно изменить степень кислотности нашего организма с помощью пищи. "Я часто слышу, что лимонная вода может изменять pH крови с помощью подщелачивающего эффекта. Это неверно, потому что именно почки, печень и легкие регулируют кислотность крови, всегда поддерживая ее в диапазоне от 7,3 до 7,5", — заключает она.

Кому нельзя пить воду с лимоном

Фото: Getty Images

Возможные побочные эффекты приема лимонной воды по утрам включают:

кислотность желудка – концентрированную воду с лимоном нельзя пить при гастрите и гастроэзофагеальном рефлюксе. Чтобы избежать дискомфорта, желательно добавить немного лимона в полный стакан воды, чтобы хорошо ее разбавить.

повреждение зубной эмали – кислотность лимона может вызвать повреждение поверхности зубов. Употребление воды с лимоном с помощью соломинки предотвращает прямой контакт жидкости с зубами.

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