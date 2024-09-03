Для фігури та імунітету: 5 вагомих причин пити воду з лимоном вранці

Напевно ви чули про те, що вранці корисно пити воду з лимоном, для того, щоб схуднути. Однак це один із найсуперечливіших прийомів очищення і експерт розповів чому.

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Для багатьох це ранковий ритуал, який вони не пропускають через його користь для організму. Вживання води з лимоном вранці має очищувальні властивості, які приписують цьому напою. Але це твердження досить спірне і дієтологиня Лаура Парада розповіла про те, чому насправді ця звичка не призведе до зниження ваги. Про це пише Vogue Italia.

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Фото: Freepik

Вживання води з лимоном — це спосіб запобігти затримці рідини в організмі, і в цього свого роду ритуалу є певні переваги.

"Це допомагає запустити процес травлення вранці", — пояснює Лаура Парада. Це означає, що вода з лимоном також заспокоює печію і здуття живота. Крім того, як відомо, лимон має здатність стимулювати вироблення жовчного і шлункового соку, і тому може перешкоджати утворенню газів. Це, однак, не означає, що її можна використовувати як засіб для схуднення: це не "чудодійний" засіб, і він не має жироспалювального ефекту.

"Вода з лимоном зміцнює імунну систему", — зазначає Парада, маючи на увазі високий вміст вітаміну С в лимонному соку. Він також багатий на вітамін В, кальцій, залізо, магній, калій і ферменти.

Вода з лимоном корисна для шкіри завдяки високому вмісту антиоксидантів, які "запобігають пошкодженню, спричиненому вільними радикалами", зазначає експертка.

Зволожує організм. Пам'ятайте, що вживання достатньої кількості води є ефективним способом стимулювати обмін речовин, особливо після ночі, коли гідратація зазвичай відсутня. Крім того, додавання лимонного соку "надає воді приємнішого смаку, полегшуючи її вживання", зазначає Парада.

"Вода з лимоном покращує кишковий транзит і зволожує товсту кишку", — додає експертка, тому вживання лимонної води натщесерце може допомогти в боротьбі із запорами. Крім того, лимон багатий на клітковину, що також сприяє злагодженості процесів у кишечнику.

Температура води

Парада наголошує на важливості того, щоб температура води була не надто гарячою, бо, "якщо рідина має таку саму температуру, як і тіло, вона засвоюється набагато швидше, тому що їй не потрібно втрачати тепло, щоб засвоїтися", — пояснює експертка.

Лимон не має лужних властивостей

Дієтологиня виключає те, що вживання лимонної води має підлужувальний ефект. Хоча багато було сказано про передбачувану здатність продуктів підлужувати pH крові з подальшими перевагами, такими як профілактика остеопорозу або регулювання артеріального тиску, Парада підтверджує, що неможливо змінити ступінь кислотності нашого організму за допомогою їжі. "Я часто чую, що лимонна вода може змінювати pH крові за допомогою підлужувального ефекту. Це невірно, тому що саме нирки, печінка і легені регулюють кислотність крові, завжди підтримуючи її в діапазоні від 7,3 до 7,5", — підсумовує вона.

Кому не можна пити воду з лимоном

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Можливі побічні ефекти прийому лимонної води вранці включають:

кислотність шлунка — концентровану воду з лимоном не можна пити за гастриту та гастроезофагеального рефлюксу. Щоб уникнути дискомфорту, бажано додати трохи лимона в повну склянку води, щоб добре її розбавити.

пошкодження зубної емалі — кислотність лимона може спричинити пошкодження поверхні зубів. Вживання води з лимоном за допомогою соломинки запобігає прямому контакту рідини із зубами.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця