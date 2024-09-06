Диетологи назвали 5 продуктов, которые никогда нельзя есть сырыми

Иногда чрезмерная занятость или усталость заставляет нас поглощать еду на ходу, не обращая внимание на то, насколько хорошо она приготовилась. Многие привычные продукты совершенно безопасны и питательны при правильном приготовлении, но при употреблении в сыром или даже недоваренном виде они могут быть достаточно опасны для здоровья.

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Искушение поторопиться с приготовлением пищи иногда слишком велико, особенно, если вы слишком голодны. Но прежде чем облизывать ложку теста для брауни или вынимать гамбургер из сковороды, вы, возможно, захотите еще раз проверить, достиг ли он безопасной для пищевых продуктов температуры. "Многие люди знают о возможности развития болезней пищевого происхождения при употреблении в пищу сырых или недоваренных продуктов животного происхождения, включая курицу, яйца и мясо, — говорит диетолог Стейси Вудсон, — Однако есть и растительные продукты, которые не следует употреблять, если они не приготовлены". О том, какие продукты должны быть тщательно приготовлены перед употреблением, пишет Real Simple.

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Мука

Фото: Getty Images

Прежде чем попробовать тесто знайте, что не рекомендуется есть сырую муку.

"Настоящая причина, по которой вы не должны есть сырое тесто для печенья, заключается не в яйцах, если они пастеризованы", — говорит Кристен Лоренц.

Эксперт отмечает, что сырая мука считается сырой пищей, так как обработка зерна для производства муки не убивает сальмонеллу и кишечную палочку, воздействию которых может подвергаться зерно. Так что, если вы действительно любите есть сырое тесто для печенья, вам стоит сначала подвергнуть муку термической обработке и использовать пастеризованные яйца.

Говяжий фарш

Есть причина, по которой любая посуда, соприкасающаяся с сырым говяжьим фаршем при приготовлении, должна быть очищена, чтобы не загрязнить готовый продукт. Говяжий фарш никогда не следует есть сырым, и на то есть веская причина.

"Кишечная палочка — это бактерия, которая может быть обнаружена в говядине и может вызвать серьезные пищевые заболевания и даже смерть. Кишечная палочка погибает при температуре 71 С, — говорит диетолог Дженнифер Хаус, магистр наук. — Бактерии на стейке находятся на внешней стороне мяса. Стейк безопасно употреблять недоваренным, так как бактерии снаружи все еще варятся и погибают. Но тартар из стейка — это измельченный стейк, поэтому бактерии могут распространяться повсюду".

Домашняя птица

Фото: Getty Images

Домашнюю птицу в любом виде нельзя употреблять в пищу в сыром виде. По данным CDC, курица, индейка, утка, гусь и другая домашняя птица должны нагреться до внутренней температуры не менее 165 С, прежде чем их можно будет безопасно подавать.

"Сырая курица может содержать множество бактерий, включая сальмонеллу, которые могут вызвать пищевое отравление. Любой, кто испытал пищевое отравление, знает, что рисковать не стоит", — говорит Хаус.

Фасоль

"Риск употребления в пищу сырой или недоваренной фасоли не является общеизвестным", — говорит диетолог Лоренц. "Сырая фасоль содержит высокий уровень фитогемагглютинина, который является лектином, или белком, содержащимся в бобовых. Он может вызвать симптомы, похожие на пищевое отравление, всего от нескольких сырых бобов. Чтобы правильно приготовить фасоль — замачивайте не менее 5 часов, варите 10 минут и больше — и все у вас все будет в порядке!"

Те, кто предпочитает консервировать фасоль могут быть спокойны, так как в таком случае она полностью приготовлена и готова к употреблению прямо из банки.

Молоко

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Сырое молоко также часто вызывает споры.

"Я понимаю, что растет число людей, которые выбирают сырое молоко, но как специалист в области здравоохранения я не могу его рекомендовать", — говорит Лоренц. "Пастеризация была изобретена, чтобы помочь снизить риск заболеваний от бактерий. Существует ряд штаммов бактерий, таких как кишечная палочка, сальмонелла, листерия и кампилобактер, которые были обнаружены в сыром молоке".

По словам диетолога, любая из этих бактерий может привести к госпитализации".

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту