Дієтологи назвали 5 продуктів, які ніколи не можна їсти сирими

Іноді надмірна зайнятість або втома змушує нас поглинати їжу на ходу, не звертаючи увагу на те, наскільки добре вона приготувалася. Багато звичних продуктів абсолютно безпечні та поживні, за умови правильного приготування, але якщо їх вживати в сирому або навіть недовареному, вони можуть бути досить небезпечними для здоров'я.

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Спокуса поквапитися з приготуванням їжі іноді занадто велика, особливо, якщо ви занадто голодні. Але перш ніж облизувати ложку тіста для брауні або виймати гамбургер зі сковороди, ви, можливо, захочете ще раз перевірити, чи досяг він безпечної для харчових продуктів температури. "Багато людей знають про можливість розвитку хвороб харчового походження під час вживання в їжу сирих або недоварених продуктів тваринного походження, включно з куркою, яйцями та м'ясом, — каже дієтологиня Стейсі Вудсон, — Однак є й рослинні продукти, які не варто вживати, якщо їх не приготовано". Про те, які продукти мають бути ретельно приготовані перед вживанням, пише Real Simple.

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Борошно

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Перш ніж спробувати тісто, знайте, що не рекомендується їсти сире борошно.

"Справжня причина, через яку ви не повинні їсти сире тісто для печива, полягає не в яйцях, якщо вони пастеризовані", — каже Крістен Лоренц.

Експерт зазначає, що сире борошно вважається сирою їжею, оскільки обробка зерна для виробництва борошна не вбиває сальмонелу і кишкову паличку, впливу яких може зазнавати зерно. Тож, якщо ви дійсно любите їсти сире тісто для печива, вам варто спочатку піддати борошно термічній обробці і використовувати пастеризовані яйця.

Яловичий фарш

Є причина, з якої будь-який посуд, що стикається з сирим яловичим фаршем під час приготування, має бути очищений, щоб не забруднити готовий продукт. Яловичий фарш ніколи не слід їсти сирим, і на те є вагома причина.

"Кишкова паличка — це бактерія, яка може бути виявлена в яловичині та може спричинити серйозні харчові захворювання і навіть смерть. Кишкова паличка гине при температурі 71 С, — каже дієтолог Дженніфер Хаус, магістр наук. — Бактерії на стейку знаходяться на зовнішній стороні м'яса. Стейк безпечно вживати недовареним, оскільки бактерії зовні все ще варяться і гинуть. Але тартар зі стейка — це подрібнений стейк, тому бактерії можуть поширюватися всюди".

Домашня птиця

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Домашню птицю в будь-якому вигляді не можна вживати в їжу в сирому вигляді. За даними CDC, курка, індичка, качка, гусак та інша свійська птиця повинні нагрітися до внутрішньої температури не менше 165 С, перш ніж їх можна буде безпечно подавати.

"Сира курка може містити безліч бактерій, включно із сальмонелою, які можуть спричинити харчове отруєння. Той, хто пережив харчове отруєння, знає, що ризикувати не варто", — каже Хаус.

Квасоля

"Ризик вживання в їжу сирої або недовареної квасолі не є загальновідомим", — каже дієтолог Лоренц. "Сира квасоля містить високий рівень фітогемаглютиніну, який є лектином, або білком, що міститься в бобових. Він може викликати симптоми, схожі на харчове отруєння, лише від кількох сирих бобів. Щоб правильно приготувати квасолю — замочуйте щонайменше 5 годин, варіть 10 хвилин і більше — і все у вас все буде гаразд!"

Ті, хто віддає перевагу консервуванню квасолі, можуть бути спокійні, оскільки в такому разі вона повністю приготована і готова до вживання прямо з банки.

Молоко

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Сире молоко також часто викликає суперечки.

"Я розумію, що зростає кількість людей, які обирають сире молоко, але як фахівець у галузі охорони здоров'я я не можу його рекомендувати", — каже Лоренц. "Пастеризація була винайдена, щоб допомогти знизити ризик захворювань від бактерій. Існує низка штамів бактерій, таких як кишкова паличка, сальмонела, лістерія і кампілобактер, які були виявлені в сирому молоці".

За словами дієтолога, будь-яка з цих бактерій може призвести до госпіталізації".

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця