Для здоровья и фигуры: 5 полезных свойств яблок для эффективной потери веса

Яблоки содержат различные питательные вещества и считаются хорошим дополнением к вашему рациону. Есть даже пословица: "кто по яблоку в день съедает, тот у доктора не бывает". Но, оказывается, яблоки помогут не только поддерживать здоровье, но и похудеть.

Related video

Яблоки — это не просто перекус, они также являются эффективным способом снижения веса. Яблоки богаты клетчаткой, витаминами и антиоксидантами, которые могут помочь вам чувствовать себя сытым, уменьшить тягу к еде и ускорить метаболизм. Кроме того, натуральные сахара в яблоках медленно усваиваются, обеспечивая постоянную поставку энергии и снижая скачки сахара в крови. Эти популярные фрукты также богаты антиоксидантами, которые могут помочь предотвратить повреждение клеток, а также модулировать гормоны, связанные с контролем веса. О полезных свойствах яблок, способствующих похудению, пишет Health Shots.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые интересные новости из мира шоу-бизнеса и светской жизни!

Яблоки являются одними из самых широко культивируемых фруктов в мире и бывают разных цветов, включая красный, зеленый и желтый. Они богаты питательными веществами и пищевыми волокнами, витамином С и различными антиоксидантами, как было обнаружено в исследовании, опубликованном в журнале Journal of Food Science.

Яблоки полны свойств, которые могут помочь вам похудеть. Они содержат клетчатку, витамины и антиоксиданты, сохраняющие сытость и заставляющие организм сжигать больше жира, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Американского колледжа питания. Вот как яблоки помогают в потере веса.

Низкое содержание калорий

Фото: Freepik

Яблоко среднего размера содержит около 86 % воды. П продукты, богатые водой, очень сытные и способствуют снижению потребления калорий. Вода также снижает плотность калорий в продуктах. Например, среднее яблоко содержит около 95 калорий. Согласно исследованию, опубликованному в Nutrients, низкокалорийные продукты увеличивают чувство сытости, снижают потребление калорий и способствуют снижению веса.

Большое содержание клетчатки

Яблоки богаты пищевыми волокнами, в частности пектином, который помогает вызывать чувство сытости. Это может снизить общее потребление калорий, сдерживая голод и предотвращая переедание. Согласно исследованию, опубликованному в Frontiers Nutrition, увеличение потребления клетчатки связано с более низкой массой тела и снижением риска ожирения. Употребление клетчатки может замедлить переваривание пищи и заставить вас чувствовать себя сытым при меньшем количестве калорий.

Гидратация

Фото: Freepik

"В яблоках высокое содержание воды (около 86%), что также помогает сбросить лишние килограммы. Вода в яблоках может помочь вам чувствовать себя сытым, снижая общее потребление калорий. Гидратация может помочь предотвратить тягу к нездоровым закускам. Кроме того, адекватная гидратация необходима для оптимальной функции обмена веществ, что также очень важно в потере веса", — объясняет диетолог Сусмита Н.

Низкий гликемический индекс (ГИ)

Яблоки имеют низкий гликемический индекс (ГИ), который показывает, насколько повышается уровень сахара в крови после еды. Продукты с низким ГИ помогают контролировать уровень сахара и управлять весом, поддерживая уровень сахара в крови стабильным, а не повышая его, как было обнаружено в Nutrients. Другое исследование, опубликованное в American Journal of Clinical Nutrition, показало, что продукты с низким ГИ могут помочь избежать диабета, болезней сердца и других болезней.

Ускоряет обмен веществ

"Натуральные сахара в яблоках в сочетании с содержанием в них клетчатки могут помочь регулировать обмен веществ и обеспечить постоянный источник энергии, что необходимо для сжигания калорий", — объясняет диетолог. Однако для подтверждения необходимы дополнительные исследования.

Кому следует избегать яблок?

Хотя яблоки, как правило, безопасны для употребления, некоторым людям следует избегать их употребления по следующим причинам.

Аллергия. Людям, страдающим аллергией на яблоки, следует избегать их употребления во избежание аллергических реакций.

Людям, страдающим аллергией на яблоки, следует избегать их употребления во избежание аллергических реакций. Синдром раздраженного кишечника (СРК). Высокое содержание клетчатки в яблоках может усугубить симптомы СРК, такие, как вздутие живота и газы.

Высокое содержание клетчатки в яблоках может усугубить симптомы СРК, такие, как вздутие живота и газы. Непереносимость фруктозы. Яблоки содержат фруктозу, поэтому люди с непереносимостью фруктозы могут испытывать дискомфорт в области пищеварения после их употребления.

Напомним, 9 причин съедать каждый день по яблоку.

Ранее Фокус писал о том, сколько фруктов и ягод можно есть в день без вреда для фигуры.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту