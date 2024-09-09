Для здоровья и фигуры: 5 полезных свойств яблок для эффективной потери веса
Яблоки содержат различные питательные вещества и считаются хорошим дополнением к вашему рациону. Есть даже пословица: "кто по яблоку в день съедает, тот у доктора не бывает". Но, оказывается, яблоки помогут не только поддерживать здоровье, но и похудеть.
Яблоки — это не просто перекус, они также являются эффективным способом снижения веса. Яблоки богаты клетчаткой, витаминами и антиоксидантами, которые могут помочь вам чувствовать себя сытым, уменьшить тягу к еде и ускорить метаболизм. Кроме того, натуральные сахара в яблоках медленно усваиваются, обеспечивая постоянную поставку энергии и снижая скачки сахара в крови. Эти популярные фрукты также богаты антиоксидантами, которые могут помочь предотвратить повреждение клеток, а также модулировать гормоны, связанные с контролем веса. О полезных свойствах яблок, способствующих похудению, пишет Health Shots.
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Яблоки являются одними из самых широко культивируемых фруктов в мире и бывают разных цветов, включая красный, зеленый и желтый. Они богаты питательными веществами и пищевыми волокнами, витамином С и различными антиоксидантами, как было обнаружено в исследовании, опубликованном в журнале Journal of Food Science.
Яблоки полны свойств, которые могут помочь вам похудеть. Они содержат клетчатку, витамины и антиоксиданты, сохраняющие сытость и заставляющие организм сжигать больше жира, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Американского колледжа питания. Вот как яблоки помогают в потере веса.
Низкое содержание калорий
Яблоко среднего размера содержит около 86 % воды. П продукты, богатые водой, очень сытные и способствуют снижению потребления калорий. Вода также снижает плотность калорий в продуктах. Например, среднее яблоко содержит около 95 калорий. Согласно исследованию, опубликованному в Nutrients, низкокалорийные продукты увеличивают чувство сытости, снижают потребление калорий и способствуют снижению веса.
Большое содержание клетчатки
Яблоки богаты пищевыми волокнами, в частности пектином, который помогает вызывать чувство сытости. Это может снизить общее потребление калорий, сдерживая голод и предотвращая переедание. Согласно исследованию, опубликованному в Frontiers Nutrition, увеличение потребления клетчатки связано с более низкой массой тела и снижением риска ожирения. Употребление клетчатки может замедлить переваривание пищи и заставить вас чувствовать себя сытым при меньшем количестве калорий.
Гидратация
"В яблоках высокое содержание воды (около 86%), что также помогает сбросить лишние килограммы. Вода в яблоках может помочь вам чувствовать себя сытым, снижая общее потребление калорий. Гидратация может помочь предотвратить тягу к нездоровым закускам. Кроме того, адекватная гидратация необходима для оптимальной функции обмена веществ, что также очень важно в потере веса", — объясняет диетолог Сусмита Н.
Низкий гликемический индекс (ГИ)
Яблоки имеют низкий гликемический индекс (ГИ), который показывает, насколько повышается уровень сахара в крови после еды. Продукты с низким ГИ помогают контролировать уровень сахара и управлять весом, поддерживая уровень сахара в крови стабильным, а не повышая его, как было обнаружено в Nutrients. Другое исследование, опубликованное в American Journal of Clinical Nutrition, показало, что продукты с низким ГИ могут помочь избежать диабета, болезней сердца и других болезней.
Ускоряет обмен веществ
"Натуральные сахара в яблоках в сочетании с содержанием в них клетчатки могут помочь регулировать обмен веществ и обеспечить постоянный источник энергии, что необходимо для сжигания калорий", — объясняет диетолог. Однако для подтверждения необходимы дополнительные исследования.
Кому следует избегать яблок?
Хотя яблоки, как правило, безопасны для употребления, некоторым людям следует избегать их употребления по следующим причинам.
- Аллергия. Людям, страдающим аллергией на яблоки, следует избегать их употребления во избежание аллергических реакций.
- Синдром раздраженного кишечника (СРК). Высокое содержание клетчатки в яблоках может усугубить симптомы СРК, такие, как вздутие живота и газы.
- Непереносимость фруктозы. Яблоки содержат фруктозу, поэтому люди с непереносимостью фруктозы могут испытывать дискомфорт в области пищеварения после их употребления.
Напомним, 9 причин съедать каждый день по яблоку.
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