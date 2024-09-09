Для здоров'я і фігури: 5 корисних властивостей яблук для ефективної втрати ваги

Яблука містять різноманітні поживні речовини і вважаються гарним доповненням до вашого раціону. Є навіть прислів'я: "хто по яблуку на день з'їдає, той у лікаря не буває". Але, виявляється, яблука допоможуть не тільки підтримувати здоров'я, а й схуднути.

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Яблука — це не просто перекус, вони також є ефективним способом зниження ваги. Яблука багаті клітковиною, вітамінами й антиоксидантами, які можуть допомогти вам почуватися ситим, зменшити потяг до їжі та прискорити метаболізм. Крім того, натуральні цукри в яблуках повільно засвоюються, забезпечуючи постійне постачання енергії та знижуючи стрибки цукру в крові. Ці популярні фрукти також багаті антиоксидантами, які можуть допомогти запобігти пошкодженню клітин, а також модулювати гормони, пов'язані з контролем ваги. Про корисні властивості яблук, що сприяють схудненню, пише Health Shots.

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Яблука є одними з найбільш широко культивованих фруктів у світі та бувають різних кольорів, включно з червоним, зеленим і жовтим. Вони багаті поживними речовинами і харчовими волокнами, вітаміном С і різними антиоксидантами, як було виявлено в дослідженні, опублікованому в журналі Journal of Food Science.

Яблука сповнені властивостей, які можуть допомогти вам схуднути. Вони містять клітковину, вітаміни й антиоксиданти, що зберігають ситість і змушують організм спалювати більше жиру, йдеться в дослідженні, опублікованому в журналі Американського коледжу харчування. Ось як яблука допомагають у втраті ваги.

Низький вміст калорій

Фото: Freepik

Яблуко середнього розміру містить близько 86 % води. Продукти, багаті водою, дуже ситні та сприяють зниженню споживання калорій. Вода також знижує щільність калорій у продуктах. Наприклад, середнє яблуко містить близько 95 калорій. Згідно з дослідженням, опублікованим у Nutrients, низькокалорійні продукти збільшують відчуття ситості, знижують споживання калорій і сприяють зниженню ваги.

Великий вміст клітковини

Яблука багаті харчовими волокнами, зокрема пектином, який допомагає викликати відчуття ситості. Це може знизити загальне споживання калорій, стримуючи голод і запобігаючи переїданню. Згідно з дослідженням, опублікованим у Frontiers Nutrition, збільшення споживання клітковини пов'язане з нижчою масою тіла і зниженням ризику ожиріння. Вживання клітковини може уповільнити перетравлення їжі та змусити вас почуватися ситим за меншої кількості калорій.

Гідратація

Фото: Freepik

"У яблуках високий вміст води (близько 86%), що також допомагає скинути зайві кілограми. Вода в яблуках може допомогти вам почуватися ситими, знижуючи загальне споживання калорій. Гідратація також запобігає тязі до нездорових продуктів. Крім того, адекватна гідратація необхідна для оптимальної функції обміну речовин, що також дуже важливо у втраті ваги", — пояснює дієтологиня Сусміта Н.

Низький глікемічний індекс (ГІ)

Яблука мають низький глікемічний індекс (ГІ), який показує, наскільки підвищується рівень цукру в крові після їжі. Продукти з низьким ГІ допомагають контролювати рівень цукру і управляти вагою, підтримуючи рівень цукру в крові стабільним, а не підвищуючи його, як було виявлено в Nutrients. Інше дослідження, опубліковане в American Journal of Clinical Nutrition, показало, що продукти з низьким ГІ можуть допомогти уникнути діабету, хвороб серця та інших хвороб.

Прискорює обмін речовин

"Натуральні цукри в яблуках у поєднанні з вмістом у них клітковини можуть допомогти регулювати обмін речовин і забезпечити постійне джерело енергії, що необхідно для спалювання калорій", — пояснює дієтолог. Однак для підтвердження необхідні додаткові дослідження.

Кому слід уникати яблук?

Хоча яблука, як правило, безпечні для вживання, деяким людям слід уникати їх вживання з таких причин.

Алергія. Людям, які страждають на алергію на яблука, слід уникати їх вживання, щоб уникнути алергічних реакцій.

Людям, які страждають на алергію на яблука, слід уникати їх вживання, щоб уникнути алергічних реакцій. Синдром подразненого кишечника (СПК). Високий вміст клітковини в яблуках може посилити симптоми СПК, такі, як здуття живота і гази.

Високий вміст клітковини в яблуках може посилити симптоми СПК, такі, як здуття живота і гази. Непереносимість фруктози. Яблука містять фруктозу, тому люди з непереносимістю фруктози можуть відчувати дискомфорт у ділянці травлення після їх вживання.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця