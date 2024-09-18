Быстро и надолго: 7 советов, которые помогут похудеть без срывов
В начале, когда вы только начинаете придерживаться диеты, мотивация высока. Но долгосрочный успех в похудении зависит от настойчивости, а это гораздо сложнее, чем кажется. Воспользуйтесь советами, которые помогут вам легче пройти и этот путь и навсегда расстаться с лишним весом.
Нормальный вес – это стройное тело, меньшая восприимчивость к заболеваниям, больше жизненной энергии и отличное настроение Правильное питание имеет массу положительных сторон. Сложным остается лишь одно: аспект: может быть крайне трудно придерживаться принципов сбалансированного питания на постоянной основе. Вот 7 советов, которые помогут вам придерживаться правильных диетических привычек, худея комфортно и без срывов. Об этом пишет Fit for Fun.
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Ставьте реалистичные цели
Реалистичные ожидания увеличивают шансы на ведение здорового образа жизни. Если вы слишком сильно давите на себя с целью быстро похудеть, то в результате можете иметь негативные последствия. В одном исследовании обнаружено, что люди с избыточным весом, рассчитывающие потерять много веса за короткий период времени, с большой вероятностью выпадут из своей программы похудения в течение 6-12 месяцев. Лишь постановка реалистичных и достижимых целей может уберечь вас от срывов.
Найдите мотивацию
Изначально спросите себя, почему вы хотите похудеть и обрести здоровые привычки. Какие причины и идеи побудили вас к этому? Очень полезно составить список всех этих причин. Мотивация "Я хочу снова влезть в свои старые джинсы", вероятно, движет вами только в краткосрочной перспективе, но цели типа "Я хочу похудеть, чтобы чувствовать себя лучше, здоровее и сильнее" лучше. Всякий раз, когда у вас возникает искушение вернуться к нездоровому образу жизни, вы можете быстро вспомнить, почему вы начали менять свое питание и образ жизни. Это облегчит ваш путь.
Сделайте дом "безопасной" зоной
Трудно питаться здоровой пищей, когда вас окружает нездоровая еда. Поговорка "с глаз долой, из сердца вон" здесь очень актуальна. Если холодильник наполнен свежими продуктами, а нездоровой пищи нет в доме или, по крайней мере, она скрыта от глаз, это увеличивает шансы не сбиться с пути.
Положите конец принципу "все или ничего"
Черно-белое мышление может стать настоящим препятствием на пути к здоровому образу жизни. Типичный сценарий: согрешить на вечеринке с несколькими нездоровыми мелочами, а потом решить, что диета на этот день все равно испорчена.
Даже если вы позволили себе лишнего, не вините себя и не сходите с дистанции. Лучше далее выбирайте более здоровые варианты, например, необработанные продукты с высоким содержанием белка, так как они дольше сохраняют чувство сытости. Несколько погрешностей в питании мало влияют на успех в долгосрочной перспективе, если вы продолжаете компенсировать их здоровой пищей. Вместо этого вечером подумайте о том, чем вы гордитесь в этот день и что вы можете улучшить в ближайшие недели.
Держите под рукой полезный перекус
Придерживаться диеты может быть особенно сложно, когда вы долгое время находитесь вдали от дома. Когда наступает сильный голод, вы настолько хотите есть, что довольствуетесь практически всем, что доступно в данный момент. Тем не менее это часто обработанные продукты, которые не могут утолить голод, а также вредны для здоровья. Позаботьтесь о том, чтобы всегда под рукой у вас был полезный перекус. Орехи, например, являются практичным перекусом, которые можно съесть на ходу. Сваренные вкрутую яйца, сыр или греческий йогурт также можно использовать в качестве перекуса
Совмещайте питание и спорт
Исследования показывают, что результаты взаимно усиливают друг друга, когда вы одновременно вносите изменения в диету и физические упражнения. В исследовании, где брали участие 200 человек было обнаружено, что тем, кто питался здоровой пищей и одновременно занимался спортом, было легче поддерживать эти привычки, чем тем, кто-либо начинал с диеты, либо интенсивно тренировался.
Отслеживайте прогресс
Ведение дневника питания, онлайн-трекер еды или специальное приложение для подсчета калорий поможет вам придерживаться своих планов питания. Постоянно напоминая себе о том, что вы ели, труднее снова и снова нарушать собственные обещания. В то же время измерение собственного прогресса в тренировках также может мотивировать вас продолжать.
Однако не стоит ставить успех похудения в зависимость от цифры на весах. Раздражение из-за своего веса расстраивает. Гораздо приятнее, когда однажды вы проснетесь и поймете, что ваши штаны внезапно стали слишком широкими, а вы стали более энергичной и подтянутой. Эти ощущения бесценны!
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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту