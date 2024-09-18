Быстро и надолго: 7 советов, которые помогут похудеть без срывов

В начале, когда вы только начинаете придерживаться диеты, мотивация высока. Но долгосрочный успех в похудении зависит от настойчивости, а это гораздо сложнее, чем кажется. Воспользуйтесь советами, которые помогут вам легче пройти и этот путь и навсегда расстаться с лишним весом.

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Нормальный вес – это стройное тело, меньшая восприимчивость к заболеваниям, больше жизненной энергии и отличное настроение Правильное питание имеет массу положительных сторон. Сложным остается лишь одно: аспект: может быть крайне трудно придерживаться принципов сбалансированного питания на постоянной основе. Вот 7 советов, которые помогут вам придерживаться правильных диетических привычек, худея комфортно и без срывов. Об этом пишет Fit for Fun.

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Ставьте реалистичные цели

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Реалистичные ожидания увеличивают шансы на ведение здорового образа жизни. Если вы слишком сильно давите на себя с целью быстро похудеть, то в результате можете иметь негативные последствия. В одном исследовании обнаружено, что люди с избыточным весом, рассчитывающие потерять много веса за короткий период времени, с большой вероятностью выпадут из своей программы похудения в течение 6-12 месяцев. Лишь постановка реалистичных и достижимых целей может уберечь вас от срывов.

Найдите мотивацию

Изначально спросите себя, почему вы хотите похудеть и обрести здоровые привычки. Какие причины и идеи побудили вас к этому? Очень полезно составить список всех этих причин. Мотивация "Я хочу снова влезть в свои старые джинсы", вероятно, движет вами только в краткосрочной перспективе, но цели типа "Я хочу похудеть, чтобы чувствовать себя лучше, здоровее и сильнее" лучше. Всякий раз, когда у вас возникает искушение вернуться к нездоровому образу жизни, вы можете быстро вспомнить, почему вы начали менять свое питание и образ жизни. Это облегчит ваш путь.

Сделайте дом "безопасной" зоной

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Трудно питаться здоровой пищей, когда вас окружает нездоровая еда. Поговорка "с глаз долой, из сердца вон" здесь очень актуальна. Если холодильник наполнен свежими продуктами, а нездоровой пищи нет в доме или, по крайней мере, она скрыта от глаз, это увеличивает шансы не сбиться с пути.

Положите конец принципу "все или ничего"

Черно-белое мышление может стать настоящим препятствием на пути к здоровому образу жизни. Типичный сценарий: согрешить на вечеринке с несколькими нездоровыми мелочами, а потом решить, что диета на этот день все равно испорчена.

Даже если вы позволили себе лишнего, не вините себя и не сходите с дистанции. Лучше далее выбирайте более здоровые варианты, например, необработанные продукты с высоким содержанием белка, так как они дольше сохраняют чувство сытости. Несколько погрешностей в питании мало влияют на успех в долгосрочной перспективе, если вы продолжаете компенсировать их здоровой пищей. Вместо этого вечером подумайте о том, чем вы гордитесь в этот день и что вы можете улучшить в ближайшие недели.

Держите под рукой полезный перекус

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Придерживаться диеты может быть особенно сложно, когда вы долгое время находитесь вдали от дома. Когда наступает сильный голод, вы настолько хотите есть, что довольствуетесь практически всем, что доступно в данный момент. Тем не менее это часто обработанные продукты, которые не могут утолить голод, а также вредны для здоровья. Позаботьтесь о том, чтобы всегда под рукой у вас был полезный перекус. Орехи, например, являются практичным перекусом, которые можно съесть на ходу. Сваренные вкрутую яйца, сыр или греческий йогурт также можно использовать в качестве перекуса

Совмещайте питание и спорт

Исследования показывают, что результаты взаимно усиливают друг друга, когда вы одновременно вносите изменения в диету и физические упражнения. В исследовании, где брали участие 200 человек было обнаружено, что тем, кто питался здоровой пищей и одновременно занимался спортом, было легче поддерживать эти привычки, чем тем, кто-либо начинал с диеты, либо интенсивно тренировался.

Отслеживайте прогресс

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Ведение дневника питания, онлайн-трекер еды или специальное приложение для подсчета калорий поможет вам придерживаться своих планов питания. Постоянно напоминая себе о том, что вы ели, труднее снова и снова нарушать собственные обещания. В то же время измерение собственного прогресса в тренировках также может мотивировать вас продолжать.

Однако не стоит ставить успех похудения в зависимость от цифры на весах. Раздражение из-за своего веса расстраивает. Гораздо приятнее, когда однажды вы проснетесь и поймете, что ваши штаны внезапно стали слишком широкими, а вы стали более энергичной и подтянутой. Эти ощущения бесценны!

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту