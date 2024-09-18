Швидко і надовго: 7 порад, які допоможуть схуднути без зривів

На початку, коли ви тільки починаєте дотримуватися дієти, мотивація висока. Але довгостроковий успіх у схудненні залежить від наполегливості, а це набагато складніше, ніж здається. Скористайтеся порадами, які допоможуть вам легше пройти цей шлях та назавжди розлучитися із зайвою вагою.

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Нормальна вага — це струнке тіло, менша сприйнятливість до захворювань, більше життєвої енергії та чудовий настрій Правильне харчування має масу позитивних сторін. Складним залишається лише один аспект: може бути вкрай важко дотримуватися принципів збалансованого харчування на постійній основі. Ось 7 порад, які допоможуть вам дотримуватися правильних дієтичних звичок, худнучи комфортно і без зривів. Про це пише Fit for Fun.

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Ставте реалістичні цілі

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Реалістичні очікування збільшують шанси на ведення здорового способу життя. Якщо ви занадто сильно тиснете на себе з метою швидко схуднути, то в результаті можете мати негативні наслідки. В одному дослідженні виявлено, що люди з надмірною вагою, які розраховують втратити багато ваги за короткий період часу, з великою ймовірністю випадуть зі своєї програми схуднення протягом 6-12 місяців. Лише постановка реалістичних і досяжних цілей може вберегти вас від зривів.

Знайдіть мотивацію

Спочатку запитайте себе, чому ви хочете схуднути і набути здорові звички. Які причини та ідеї спонукали вас до цього? Дуже корисно скласти список усіх цих причин. Мотивація "Я хочу знову влізти у свої старі джинси", ймовірно, рухає вами тільки в короткостроковій перспективі, але цілі на кшталт "Я хочу схуднути, щоб почуватися кращим, здоровішим і сильнішим" кращі. Щоразу, коли у вас виникає спокуса повернутися до нездорового способу життя, ви можете швидко пригадати, чому ви почали змінювати своє харчування і спосіб життя. Це полегшить ваш шлях.

Зробіть будинок "безпечною" зоною

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Важко харчуватися здоровою їжею, коли вас оточує нездорова. Приказка "з очей геть, із серця геть" тут дуже актуальна. Якщо холодильник наповнений свіжими продуктами, а нездорової їжі немає в домі або, принаймні, вона прихована від очей, це збільшує шанси не збитися зі шляху.

Покладіть край принципу "все або нічого"

Чорно-біле мислення може стати справжньою перешкодою на шляху до здорового способу життя. Типовий сценарій: згрішити на вечірці кількома нездоровими закусками, а потім вирішити, що дієта на цей день все одно зіпсована.

Навіть якщо ви дозволили собі зайвого, не звинувачуйте себе і не сходьте з дистанції. Краще далі обирайте більш здорові варіанти, наприклад, необроблені продукти з високим вмістом білка, оскільки вони довше зберігають відчуття ситості. Кілька похибок у харчуванні мало впливають на успіх у довгостроковій перспективі, якщо ви продовжуєте компенсувати їх здоровою їжею. Замість цього ввечері подумайте про те, чим ви пишаєтеся в цей день, і що ви можете поліпшити в найближчі тижні.

Тримайте під рукою корисний перекус

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Дотримуватися дієти може бути особливо складно, коли ви довгий час перебуваєте далеко від дому. Коли настає сильний голод, ви настільки хочете їсти, що задовольняєтеся практично всім, що є в даний момент. Проте це часто оброблені продукти, які не можуть втамувати голод, а також шкідливі для здоров'я. Подбайте про те, щоб завжди під рукою у вас був корисний перекус. Горіхи, наприклад, є практичним перекусом, які можна з'їсти на ходу. Зварені круто яйця, сир або грецький йогурт також можна використовувати як перекус.

Поєднуйте харчування і спорт

Дослідження показують, що результати взаємно підсилюють один одного, коли ви одночасно вносите зміни в дієту і фізичні вправи. У дослідженні, де брали участь 200 осіб, було виявлено, що тим, хто харчувався здоровою їжею та одночасно займався спортом, було легше підтримувати ці звички, ніж тим, хто або починав із дієти, або інтенсивно тренувався.

Відстежуйте прогрес

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Ведення щоденника харчування, онлайн-трекер їжі або спеціальний додаток для підрахунку калорій допоможе вам дотримуватися своїх планів харчування. Постійно нагадуючи собі про те, що ви їли, важче знову і знову порушувати власні обіцянки. Водночас вимірювання власного прогресу в тренуваннях також може мотивувати вас продовжувати.

Однак не варто ставити успіх схуднення в залежність від цифри на вагах. Роздратування через свою вагу засмучує. Набагато приємніше, коли одного разу ви прокинетеся і зрозумієте, що ваші штани раптово стали надто широкими, а ви стали енергійнішою і підтягнутішою. Ці відчуття безцінні!

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця