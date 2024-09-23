Вызывают воспаление: 8 продуктов, которые могут быть причиной боли в спине

Некоторые продукты могут вызвать воспаление, которое может привести к боли в спине. Узнайте, что это за продукты и максимально исключите их из своего рациона.

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Боль в спине – один из самых распространенных недугов, от которого страдают миллионы людей во всем мире. Среди главных причин — плохая осанка, травмы и факторы образа жизни, однако многие не осознают, что питание также играет значительную роль в облегчении или усугублении боли в спине. Некоторые продукты могут вызвать воспаление, ухудшить мышечное напряжение и усилить дискомфорт. О продуктах питания, которые могут способствовать боли в спине, пишет Only My Health.

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Сладости

Фото: Freepik

Чрезмерное потребление сахара может привести к воспалению, которое усугубляет боли в спине. Исследование, опубликованное в Американском журнале клинического питания, показало, что рацион с высоким содержанием сахара значительно увеличивает маркеры воспаления в организме. Обработанные сладости, сладкие хлопья, выпечка и газированные напитки могут усугубить боль и воспаление.

Мясные полуфабрикаты

Обработанное мясо, такое как сосиски, бекон и ветчина, содержит большое количество насыщенных жиров и консервантов, которые могут вызвать воспаление. Исследование, проведенное Public Health Nutrition, подчеркивает, что обработанное мясо связано с усилением воспалительных реакций в организме, которые могут усугубить боль в спине. Выбирайте нежирное мясо, например, курицу или рыбу, и увеличьте потребление растительных белков, таких как фасоль и чечевица, чтобы уменьшить воспаление.

Жареная пища

Жареная пища, например, картофель фри, жареная курица и другие жаренные во фритюре продукты, готовится с использованием нездоровых масел, которые могут усилить воспаление и боль. Эти масла содержат трансжиры, которые, как было доказано, способствуют воспалению. Журнал Journal of Nutrition сообщил, что питание с высоким содержанием трансжиров коррелируют с повышенным восприятием боли и воспалением. Переключитесь на более здоровые методы приготовления пищи, такие как запекание, гриль или приготовление на пару. Используйте такие масла, как оливковое или масло авокадо, которые богаты противовоспалительными свойствами.

Молочные продукты

Фото: Freepik

Хотя молочные продукты являются источником кальция, они также могут стать проблемой для людей с непереносимостью лактозы или чувствительностью, что приводит к усилению воспаления. Исследование, опубликованное в European Journal of Clinical Nutrition, показало, что жирные молочные продукты могут способствовать воспалительным реакциям, потенциально ухудшая болевые состояния, включая боли в спине.

Алкоголь

Чрезмерное употребление алкоголя может вызвать обезвоживание организма, что может привести к мышечным спазмам и повышенной чувствительности к боли. Алкоголь также вызывает воспалительную реакцию, которая может усугубить боль в спине. В исследовании, опубликованном в Journal of Pain, сообщается, что употребление алкоголя связано с повышенным восприятием боли и усилением воспаления.

Рафинированные углеводы

Рафинированные углеводы, такие как белый хлеб, макароны и белый рис, могут вызывать скачки уровня сахара в крови, что приводит к усилению воспаления. В исследовании, опубликованном в The Journal of Nutrition, подчеркивается, что питание с высоким содержанием рафинированных углеводов связано с повышением уровня маркеров воспаления. Замените рафинированные углеводы цельнозерновыми продуктами, такими как киноа, коричневый рис и продукты из цельной пшеницы, которые содержат больше питательных веществ и помогают уменьшить воспаление.

Напитки с кофеином

Фото: Freepik

В то время как чашка кофе может помочь вам проснуться, чрезмерное количество кофеина может обезвоживать организм и привести к мышечному напряжению и спазмам, провоцирующим боли в спине. Мочегонный эффект кофеина может лишить организм жидкости, необходимой для работы мышц. Избегайте обезвоживания и употребляйте напитки с кофеином вместе с большим количеством воды. А лучше обратите внимание та травяные чаи, они являются хорошей альтернативой, которая не вызовет воспаления.

Искусственные подсластители

Искусственные подсластители, такие как аспартам, сахарин и сукралоза, обычно содержатся в диетических газированных напитках и снеках без сахара. Согласно исследованию, опубликованному в Journal of Pharmacology & Pharmacotherapeutics, эти подсластители могут вызывать воспаления, потенциально ухудшая болевые ощущения.

Избегая этих продуктов, вызывающих воспаление, и выбирая более здоровые альтернативы, вы можете уменьшить дискомфорт и улучшить свое здоровье. Сосредоточьтесь на сбалансированной диете, богатой противовоспалительными продуктами, такими как свежие фрукты, овощи, цельнозерновые продукты и нежирные белки, чтобы поддержать здоровье позвоночника и облегчить боль в спине.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту