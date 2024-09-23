Вызывают воспаление: 8 продуктов, которые могут быть причиной боли в спине
Некоторые продукты могут вызвать воспаление, которое может привести к боли в спине. Узнайте, что это за продукты и максимально исключите их из своего рациона.
Боль в спине – один из самых распространенных недугов, от которого страдают миллионы людей во всем мире. Среди главных причин — плохая осанка, травмы и факторы образа жизни, однако многие не осознают, что питание также играет значительную роль в облегчении или усугублении боли в спине. Некоторые продукты могут вызвать воспаление, ухудшить мышечное напряжение и усилить дискомфорт. О продуктах питания, которые могут способствовать боли в спине, пишет Only My Health.
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Сладости
Чрезмерное потребление сахара может привести к воспалению, которое усугубляет боли в спине. Исследование, опубликованное в Американском журнале клинического питания, показало, что рацион с высоким содержанием сахара значительно увеличивает маркеры воспаления в организме. Обработанные сладости, сладкие хлопья, выпечка и газированные напитки могут усугубить боль и воспаление.
Мясные полуфабрикаты
Обработанное мясо, такое как сосиски, бекон и ветчина, содержит большое количество насыщенных жиров и консервантов, которые могут вызвать воспаление. Исследование, проведенное Public Health Nutrition, подчеркивает, что обработанное мясо связано с усилением воспалительных реакций в организме, которые могут усугубить боль в спине. Выбирайте нежирное мясо, например, курицу или рыбу, и увеличьте потребление растительных белков, таких как фасоль и чечевица, чтобы уменьшить воспаление.
Жареная пища
Жареная пища, например, картофель фри, жареная курица и другие жаренные во фритюре продукты, готовится с использованием нездоровых масел, которые могут усилить воспаление и боль. Эти масла содержат трансжиры, которые, как было доказано, способствуют воспалению. Журнал Journal of Nutrition сообщил, что питание с высоким содержанием трансжиров коррелируют с повышенным восприятием боли и воспалением. Переключитесь на более здоровые методы приготовления пищи, такие как запекание, гриль или приготовление на пару. Используйте такие масла, как оливковое или масло авокадо, которые богаты противовоспалительными свойствами.
Молочные продукты
Хотя молочные продукты являются источником кальция, они также могут стать проблемой для людей с непереносимостью лактозы или чувствительностью, что приводит к усилению воспаления. Исследование, опубликованное в European Journal of Clinical Nutrition, показало, что жирные молочные продукты могут способствовать воспалительным реакциям, потенциально ухудшая болевые состояния, включая боли в спине.
Алкоголь
Чрезмерное употребление алкоголя может вызвать обезвоживание организма, что может привести к мышечным спазмам и повышенной чувствительности к боли. Алкоголь также вызывает воспалительную реакцию, которая может усугубить боль в спине. В исследовании, опубликованном в Journal of Pain, сообщается, что употребление алкоголя связано с повышенным восприятием боли и усилением воспаления.
Рафинированные углеводы
Рафинированные углеводы, такие как белый хлеб, макароны и белый рис, могут вызывать скачки уровня сахара в крови, что приводит к усилению воспаления. В исследовании, опубликованном в The Journal of Nutrition, подчеркивается, что питание с высоким содержанием рафинированных углеводов связано с повышением уровня маркеров воспаления. Замените рафинированные углеводы цельнозерновыми продуктами, такими как киноа, коричневый рис и продукты из цельной пшеницы, которые содержат больше питательных веществ и помогают уменьшить воспаление.
Напитки с кофеином
В то время как чашка кофе может помочь вам проснуться, чрезмерное количество кофеина может обезвоживать организм и привести к мышечному напряжению и спазмам, провоцирующим боли в спине. Мочегонный эффект кофеина может лишить организм жидкости, необходимой для работы мышц. Избегайте обезвоживания и употребляйте напитки с кофеином вместе с большим количеством воды. А лучше обратите внимание та травяные чаи, они являются хорошей альтернативой, которая не вызовет воспаления.
Искусственные подсластители
Искусственные подсластители, такие как аспартам, сахарин и сукралоза, обычно содержатся в диетических газированных напитках и снеках без сахара. Согласно исследованию, опубликованному в Journal of Pharmacology & Pharmacotherapeutics, эти подсластители могут вызывать воспаления, потенциально ухудшая болевые ощущения.
Избегая этих продуктов, вызывающих воспаление, и выбирая более здоровые альтернативы, вы можете уменьшить дискомфорт и улучшить свое здоровье. Сосредоточьтесь на сбалансированной диете, богатой противовоспалительными продуктами, такими как свежие фрукты, овощи, цельнозерновые продукты и нежирные белки, чтобы поддержать здоровье позвоночника и облегчить боль в спине.
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