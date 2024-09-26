Психосоматика лишнего веса: 6 причин, когда дело вовсе не в еде

Лишний вес появляется от переедания и потребления слишком калорийной пищи, поэтому, чтобы похудеть, нужно просто меньше есть. Но, оказывается, причины набора веса могут быть связаны не только с едой. В таком случае никакие диеты и физическая нагрузка не поможет похудеть. Эксклюзивно для Фокуса эксперт по психосоматике рассказала о психологических причинах лишнего веса.

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Мы привыкли воспринимать лишний вес только как проявление и недостаток внешности. И многим людям, которые хотят похудеть, достаточно найти правильную мотивацию, внести изменения в рацион и увеличить физическую активность. Это помогает, когда проблема лишнего веса связана с едой и перееданием. Однако бывают и другие причины, психологические. Для чего же нам лишний вес? Действительно ли он приходит, чтобы навредить, испортить отношения, снизить самооценку или спровоцировать кучу болезней? Консультантка по психосоматике Екатерина Ямкова рассказывает Фокусу о конфликтах, которые программируют лишний вес и ожирение.

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Разлука и отчуждение

Психосоматика лишнего веса Фото: Freepik

"В нас заложено на генетическом уровне, что, если мы остаемся без мамы, то можем умереть от голода и холода. Поэтому даже во взрослом возрасте, когда мы чувствуем себя брошенными (не обязательно мамой), нам нужно накопить столько жира, чтобы выжить, даже без этого человека", — говорит эксперт.

Даже единожды пережив травматический опыт разлуки, возможно еще в детстве, может запуститься программа "чем больше я буду, тем быстрее меня заметят и я не буду брошен".

Если вы испытываете подобные эмоции или в вашей жизни случались такие ситуации, это и могло запустить программу набора веса. В этом случае не получится похудеть, считая калории, нужно проработать свои чувства со специалистом и повысить собственную значимость, чтобы не иметь зависимости от других людей.

Защита

"Еще одна причина — это накопить жир, чтобы защитить себя от опасности и смерти. Организм может запасаться большим количеством питательных веществ, потому что не знает, когда сможет получить пищу в следующий раз", — говорит Екатерина Ямкова.

Наверняка вы слышали или сталкивались с таким явлением, когда после строгой диеты и ограничений, организм начинает усваивать каждую калорию, которая к нему попадает, буквально из воздуха. В таком случае люди говорят, что им стоит только посмотреть на еду, а на весах уже плюс. Это происходят после пережитого стресса, ограничений, голода, так как с помощью жира организм пытается себя защитить чтобы иметь возможность выжить и продолжить род.

"Почему именно в жировой массе, а не в мышцах или костях? Потому что жир — это лучший материал — объемный, чтобы меня заметили и одновременно легкий, чтобы переносить было легче. Он производит больше энергии и медленнее сгорает, а еще жир лучше держится на воде и дает тепло, которого человеку может не хватать", — говорит Екатерина.

Аура неприкосновенности

Психосоматика лишнего веса Фото: Getty

Психологической причиной лишнего веса может быть также самоопределение, в плане установления и защиты собственной территории и права на жизнь.

"Если человек постоянно чувствует, что его атакуют, ругают, не поддерживают в разных сферах, мозг создает "систему ожирения", чтобы дистанцироваться от агрессии и давления", — отмечает Екатерина Ямкова.

Желание быть значимым

Иногда большое количество лишнего веса связано с желанием стать значимым и видимым для окружающих.

"Желание выглядеть не так, как есть на самом деле — добавить себе важности, значимости, быть более уважаемым, влиятельным", — отмечает эксперт.

Вспомните, что раньше выражение "почтенный мужчина" ассоциировалось с коренастым человеком с большим животом. Да, лишний вес, в понимании этих людей, добавляет им влияния и статуса.

Раннее отлучение от груди

Если ребенка, по каким-то причинам, отлучают от груди раньше, чем это запрограммировано природой, также может возникнуть ряд конфликтов, вроде, "меня мало кормили молоком", "я не имел достаточно контакта с мамой".

"В такой ситуации, когда появляется возможность поесть, человек набрасывается на еду, чтобы обеспечить себе выживание на период когда возможности поесть не будет (или ее отберут). Если этот конфликт одновременно сосуществует с "конфликтом отчуждения", может возникнуть даже булимия", — отмечает эксперта по психосоматике.

Эстетическая недооценка

Психосоматика лишнего веса Фото: Freepik

"Я слишком маленький, худой, я в опасности, кто-то меня может атаковать, поэтому мне нужно стать больше, чтобы напугать врага. Если моя фигура не позволяет мне справиться со стрессом, мозг воспринимает это как: "я недостаточно большой, поэтому мне совсем нельзя похудеть" и дает сигнал набирать вес", — говорит эксперт по психосоматике.

Подобный психологический конфликт может возникнуть на фоне низкой самооценки. Если ребенка не поддерживают, а лишь всячески указывают на его недостатки и сравнивают с другими в негативном ключе, психика начинает защищаться.

"Очень часто наш мозг считает, что лишний вес не вредит, а спасает от чего-то, защищает, помогает, поэтому пока у вас есть хотя бы один из приведенных конфликтов, никакие диеты, правильное питание или спортивные нагрузки не будут давать желаемого результата. Или же результат будет кратковременным и еще и с последующим увеличением запасов жировой массы, чтобы в случае необходимости, быть еще более готовым к "опасности"", — говорит эксперт.

Поэтому, если вы перепробовали различные методы здорового питания, считали калории, занимались спортом, а цифры на весах не меняются, стоит подумать о других возможных причинах лишнего веса. В таком случае проблема может быть именно в голове, поэтому стоит обратиться к специалисту психологу, психотерапевту или психосоматологу, чтобы облегчить и ускорить этот процесс.

"Работа с лишним весом — это длительный и разносторонний процесс, но главную причину можно найти уже на первой терапии, развязать первый узелок и увидеть первые результаты", — отмечает Катя Ямкова.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту