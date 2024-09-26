Психосоматика зайвої ваги: 6 причин, коли справа зовсім не в їжі

Зайва вага з’являється від переїдання та споживання надто калорійно їжі, тому, щоб схуднути, потрібно просто менше їсти. Та, виявляється, причини набору ваги можуть бути пов’язані не лише з їжею. В такому випадку жодні дієти та фізичне навантаження не допоможе схуднути. Ексклюзивно для Фокуса експертка з психосоматики розповіла про психологічні причини зайвої ваги.

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Ми звикли сприймати зайву вагу лише як прояв та недолік зовнішності. І багатьом людям, які хочуть схуднути, достатньо знайти правильно мотивацію, внести зміни до раціону та збільшити фізичну активність. Це допомагає, коли проблема зайвої ваги пов’язана з їжею та переїданням. Проте бувають і інші причини, психологічні. Для чого ж нам зайва вага? Чи насправді вона приходить, щоб нашкодити, зіпсувати стосунки, знизити самооцінку чи спровокувати купу хвороб? Консультантка з психосоматики Катерина Ямкова розповідає Фокусу про конфлікти, які програмують зайву вагу та ожиріння.

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Розлука та відчуження

Психосоматика зайвої ваги Фото: Freepik

"В нас закладено на генетичному рівні, що, якщо ми залишаємось без мами, то можемо померти від голоду і холоду. Тому навіть в дорослому віці, коли ми відчуваємо себе покинутими (не обов'язково мамою), нам потрібно накопичити стільки жиру, щоб вижити, навіть без цієї людини", — каже експертка.

Навіть одноразово переживши травматичний досвід розлуки, можливо ще у дитинстві може запуститися програма "чим більшим я буду, тим швидше мене помітять і я не буду покинутий".

Якщо ви відчуваєте подібні емоції або у вашому житті траплялися такі ситуації, це і могло запустити програму набору ваги. В цьому випадку не вийде схуднути, рахуючи калорії, потрібно пропрацювати свої почуття зі спеціалістом та підвищити власну значущість, аби не мати залежності від інших людей.

Захист

"Ще одна причина – це накопичити жир, щоб захистити себе від небезпеки та смерті. Організм може запасатись великою кількістю поживних речовин, бо не знає, коли зможе отримати їжу наступного разу", — каже Катерина Ямкова.

Напевно ви чули або стикалися з таким явищем, коли після суворої дієти та обмежень, організм починає засвоювати кожну калорію, яка до нього потрапляє, буквально з повітря. В такому випадку люди кажуть, що їм варто лише подивитися на їжу, а на вагах вже плюс. Це відбуваються після пережитого стресу, обмежень, голоду тощо і в такому випадку за допомогою жиру організм намагається себе захистити аби мати змогу вижита та продовжити рід.

"Чому саме в жировій масі, а не в м’язах чи кістках? Тому що жир – це найкращий матеріал — об’ємний, щоб мене помітили й водночас легкий, щоб переносити було легше. Він виробляє більше енергії та повільніше згорає, а ще жир краще тримається на воді та дає тепло, якого людині може не вистачати", — каже Катерина.

Аура недоторканності

Психосоматика зайвої ваги Фото: Getty

Психологічною причиною зайвої ваги може бути також самовизначення, в плані встановлення і захисту власної території та права на життя.

"Якщо людина постійно відчуває, що її атакують, сварять, не підтримують в різних сферах, мозок створює "систему ожиріння", щоб дистанціюватись від агресії та тиску", — зазначає Катерина Ямкова.

Бажання бути значущим

Іноді велика кількість зайвої ваги пов’язана з бажанням стати значущим та видимим для оточення.

"Бажання виглядати не так, як є насправді — додати собі важливості, значущості, бути більш поважним, впливовим", — зазначає експертка.

Згадайте, що раніше вислів "поважний чоловік" асоціювався із кремезною людиною з великим животом. Так, зайва вага, у розумінні цих людей, додає їм впливу та статусу.

Раннє відлучання від грудей

Якщо дитину, з якихось причин, відлучають від грудей раніше, ніж це запрограмовано природою, також може виникнути низка конфліктів, на кшталт, "мене мало годували молоком", "я не мав достатньо контакту з мамою".

"У такій ситуації, коли з’являється можливість поїсти, людина накидається на їжу, щоб забезпечити собі виживання на період коли можливості поїсти не буде (або її відберуть). Якщо цей конфлікт одночасно співіснує з "конфліктом відчуження", може виникнути навіть булімія", — зазначає експерта з психосоматики.

Естетична недооцінка

Психосоматика зайвої ваги Фото: Freepik

"Я занадто малий, худий, я в небезпеці, хтось мене може атакувати, тому мені потрібно стати більшим, щоб налякати ворога. Якщо моя фігура не дозволяє мені впоратися зі стресом, мозок сприймає це як: "я недостатньо великий, тому мені зовсім не можна схуднути" і дає сигнал набирати вагу", — каже експертка з психосоматики.

Подібний психологічний конфлікт може виникнути на фоні низької самооцінки. Якщо дитину не підтримують, а лише усіляко вказують на її недоліки та порівнюють з іншими в негативному ключі, психіка починає захищатися.

"Дуже часто наш мозок вважає, що зайва вага не шкодить, а рятує від чогось, захищає, допомагає, тому поки у вас є хоча б один із наведених конфліктів, ніякі дієти, правильне харчування чи спортивні навантаження не будуть давати бажаного результату. Або ж результат буде короткочасним та ще й з подальшим збільшенням запасів жирової маси, щоб в разі потреби, бути ще більш готовим до "небезпеки"", — каже експертка.

Тому, якщо ви перепробували різноманітні методи здорового харчування, рахували калорії, займались спортом, а цифри на вагах не змінюються, варто подумати про інші можливі причини зайвої ваги. В такому випадку проблема може бути саме в голові, тому варто звернутися до спеціаліста психолога, психотерапевта чи психосоматолога, щоб полегшити та пришвидшити цей процес.

"Робота із зайвою вагою – це тривалий і різнобічний процес, але головну причину можна знайти вже на першій терапії, розв’язати перший вузлик і побачити перші результати", — наголошує Катя Ямкова.

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