Стрес і зайва вага: 6 причин, чому ви гладшаєте, коли сильно нервуєте

Складно уявити людину, яка в останні кілька років не стикалася зі стресом. Є люди, які під час нервового напруження худнуть, а є ті, хто поправляється, тому важливо знати, чому так відбувається.

Більшість із нас часто стикаються з тим чи іншим стресом. Чи то фінансові проблеми, чи складна робота, чи конфлікти у стосунках, стрес може принести у ваше життя масу додаткових емоцій. Але чи розумієте ви, що крім почуття занепокоєння та пригніченості, стрес також може бути причиною набору зайвих кілограмів? Так, ви не помилилися. Експерти розповіли про те, як стрес може викликати збільшення ваги і що з цим робити. Про це пише Eat This, Not That.

Лора Бурак, доктор медичних наук, каже, що: "Дуже важливо пам'ятати, що їжа або фізичні вправи самі по собі не є єдиними факторами, які мають значення для контролю ваги. Ви повинні дивитися на своє життя загалом і займатися кожною сферою, тому що всі вони взаємопов'язані. Я бачу клієнтів, які "все роблять правильно", коли справа стосується їжі, але вони не справляються зі своїм стресом, тому це вплине на їхній шлях до зниження ваги". Давайте розглянемо деякі поширені причини, через які стрес може спричинити небажане збільшення ваги.

Порушення сну

Хороший нічний відпочинок надзвичайно важливий для здоров'я. Бурак каже: "Стрес і якість сну зазвичай йдуть рука об руку. Коли ви відчуваєте стрес або занепокоєння, у вас можуть виникнути проблеми зі сном, що, я вважаю, є важливим фактором у втраті ваги".

Коли у вас немає регулярного режиму сну, ваші "гормони голоду" виходять з ладу, пояснює Бурак. Це може негативно вплинути на метаболізм і вибір продуктів харчування.

Підвищений рівень кортизолу

Щоразу, коли ви відчуваєте стрес, рівень кортизолу (гормону стресу) підвищується, а це негативно впливає на ваш метаболізм. "Дослідження показали, що кортизол може уповільнювати обмін речовин, ускладнюючи контроль ваги", — пояснює Янг. "Крім того, кортизол може сприяти накопиченню жиру, що ще більше сприяє збільшенню ваги". Підвищений рівень кортизолу також може призвести до нестачі повноцінного сну, високого кров'яного тиску і підвищення рівня цукру в крові.

Емоційне переїдання

Коли ви відчуваєте стрес, то щоразу вирушаєте на кухню в пошуках чогось їстівного. Стрес може призвести до емоційного харчування, яке спричиняє небажане збільшення ваги.

"Стрес може сприяти збільшенню ваги за допомогою різних механізмів", — каже Ліза Янг, дієтологиня, доктор філософії, RDN. "Одним з основних чинників є емоційне переїдання, оскільки люди часто звертаються до високоенергетичних продуктів, таких як піца і макарони, щоб впоратися зі стресом, що призводить до збільшення ваги".

Зниження ефективності інсуліну

За даними Клівлендської клініки, інсулін відіграє важливу роль у забезпеченні надходження глюкози в організм у клітини печінки, жиру і м'язів. Це допомагає їм використовувати його як джерело енергії.

Чи знаєте ви, що хронічний стрес може знизити ефективність інсуліну? За словами Янг, "це може призвести до збільшення маси тіла, оскільки інсуліну важко регулювати накопичення жиру в жирових тканинах".

Нестача фізичних вправ

Коли вас щось сильно турбує або просто занадто багато справ, потрібно викроїти час, щоб подбати про своє благополуччя і зайнятися спортом. Незалежно від того, чи виділяєте ви час на швидку прогулянку або пробіжку, чи займаєтеся йогою, будь-яка активність краща за нічого, і дослідження показують, що саме спорт може призвести до втрати ваги.

Харчування не вдома

Напружений тиждень може призвести до того, що ви не зможете вибрати найздоровішу їжу. Коли у вас мало часу, легко зважитися на фаст-фуд, шкідливі перекуси і взагалі не витрачати час на приготування корисних страв удома. Дослідження пов'язують фаст-фуд і продукти, що зазнали ультраобробки, зі збільшенням ваги.

Якщо ви хочете схуднути, важливо комплексно підходити до вирішення проблеми. Як бачите, стрес відіграє не останню роль і може порушити багато процесів, які провокуватимуть набір ваги. Саме тому важливо вчитися керувати стресом, використовуючи медитації, дихальні практики та інші прийоми, які підійдуть саме вам.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.