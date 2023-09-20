Як упоратися зі стресом: 4 способи знизити рівень кортизолу природним шляхом

Тривалий стрес негативно позначається на вашому здоров'ї, як фізичному, так і психоемоційному. Але, на щастя, існують абсолютно прості та безпечні способи вплинути на цей процес.

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Стрес також може спричиняти головний біль, стомлення, запаморочення і пітливість. Причиною цього може бути високий рівень кортизолу. Але що таке кортизол і як він пов'язаний зі стресом? "Кортизол — це гормон, що виробляється наднирковими залозами у відповідь на стрес", — каже доктор Кешава Р., пояснюючи: "Він готує організм до реакції "бий або біжи", що призводить до тимчасового прискорення серцебиття та підвищення кров'яного тиску, що є природною реакцією на короткочасний стрес". Про це пише Onlymyhealth.

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За словами експерта, стрес може підвищити частоту серцевих скорочень і кров'яний тиск, звузити кровоносні судини, викликати запалення в організмі, спричинити утворення тромбів та пошкодити внутрішню оболонку артерій.

Тому, коли людина відчуває хронічний стрес, в організмі може вироблятися надмірний рівень кортизолу, який згубно впливає на різні системи організму. Тривалий підвищений рівень кортизолу може сприяти виникненню таких проблем зі здоров'ям, як високий кров'яний тиск, збільшення ваги, пригнічення імунної функції та посилення запалення.

Дослідження показують, що кортизол виконує кілька функцій в організмі, наприклад, "опосередковує реакцію на стрес, регулює обмін речовин, запальну реакцію та імунну функцію".

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Відомо, що він допомагає обробляти страх, збудження та емоційні стимули, щоб визначити найефективніший спосіб боротьби зі стресорами. Це означає, що кортизол допомагає організму підготуватися до реакції на стрес, підвищуючи пильність, енергію і концентрацію.

Крім того, кортизол відіграє роль у регулюванні обміну речовин, впливаючи на розщеплення вуглеводів, білків і жирів для отримання енергії. Він також має протизапальні властивості, які допомагають регулювати імунну відповідь. Він може пригнічувати імунну систему, запобігаючи її надмірній активності, що важливо для управління запаленням і запобігання аутоімунним реакціям.

Однак важливо зазначити, що хронічно підвищений рівень кортизолу через триваючий стрес або певні захворювання може мати несприятливі наслідки для здоров'я. Ось кілька способів, які можуть природним чином знизити рівень кортизолу.

Регулярні фізичні вправи

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Фізична активність може допомогти знизити рівень кортизолу, говориться в дослідженні, опублікованому в журналі Psychoneuroendocrinology, в якому зроблено висновок, що регулярні фізичні вправи є ефективною стратегією зниження рівня кортизолу, яка не тільки допомагає впоратися зі стресом, а й покращує сон. Тож займайтеся такими видами активності, як швидка ходьба, біг підтюпцем, йога або тай-чи, щоб сприяти розслабленню і зниженню стресу.

Віддавайте пріоритет повноцінному сну

Підтримуйте регулярний графік сну і створіть заспокійливий розпорядок дня перед сном: обмежте екранний час та активності. Прагніть до 7-9 годин якісного сну щоночі.

Дотримуйтеся збалансованого харчування

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Дотримуйтеся збалансованої дієти з великою кількістю фруктів, овочів, цільнозернових продуктів і нежирних білків. Крім того, доктор Кешава застерігає від надмірного споживання кофеїну і цукру.

Практикуйте техніки релаксації

Такі методи, як вправи на глибоке дихання, медитація, прогресивна м'язова релаксація та усвідомленість, можуть допомогти впоратися зі стресом і знизити рівень кортизолу. Це навіть підтверджується дослідженнями, опублікованими в журналі Frontiers in Psychology.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.