Осенний суперфуд: 6 причин добавить свеклу в свой ежедневный рацион

Свекла содержит массу питательных веществ, которые приносят огромную пользы здоровью, особенно в осенние и зимние месяцы. Включение свеклы в ваш ежедневный рацион может значительно улучшить ваше самочувствие.

Related video

Свекла известна своими многочисленными полезными для здоровья свойствами, а также ярким красным цветом. Этот универсальный и питательный клубневый овощ является прекрасным дополнением к любой диете. Если вы знаете о полезных свойствах свеклы, то никогда не станете нею пренебрегать. В свекле много необходимых витаминов и минералов, которые помогут вам быть здоровее и лучше себя чувствовать. О причинах, по которым нужно обязательно добавить свеклу в свое меню, пишет Times of India.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые интересные новости из мира шоу-бизнеса и светской жизни!

Регулирует артериальное давление

Свекла помогает регулировать давление Фото: Freepik

Одним из выдающихся преимуществ свеклы является ее способность поддерживать здоровый уровень артериального давления. Богата нитратами, которые в организме преобразуются в оксид азота, свекла может значительно снизить как систолическое, так и диастолическое артериальное давление. Регулярное употребление поможет уменьшить риск сердечных заболеваний и инсульта.

Помогает похудеть

Обычная порция вареной свеклы в 100 г содержит 44 калории, 1,7 г белка, 0,2 г жира и 2 г клетчатки, что делает ее низкокалорийным, но питательным вариантом. Это делает ее идеальным дополнением к вашей диете, направленной на снижение веса.

Увеличивает энергию и производительность

Спортсмены могут также найти свеклу полезной, так как нитраты улучшают физическую работоспособность, повышая эффективность митохондрий, производителей энергии в клетках. Исследования показывают, что свекольный сок может повысить выносливость, улучшить кардиореспираторную производительность и использование кислорода во время упражнений.

Уменьшает воспаление

Полезный свойства свеклы Фото: Pixabay

Воспаление является основной причиной большинства заболеваний. Регулярный износ организма, если его не лечить, может привести к хроническому воспалению. Свекла также известна своими противовоспалительными свойствами благодаря беталаинам, пигментам, отвечающим за ее красный цвет. Эти соединения могут эффективно уменьшать воспаление в организме.

Полезна для кишечника

Свекла обеспечивает диетическую клетчатку, поддерживающую регулярность пищеварения, и соединения, помогающие работе печени, нейтрализуя и выводя токсины. Свекольный сок также помогает регулировать уровень сахара в крови, что делает его полезным для поддержания стабильной энергии в течение дня.

Поддерживает здоровье мозга

Полезный свойства свеклы Фото: pixabay.com

С возрастом поддержание здоровья мозга становится критически важным. Предварительные исследования показывают, что свекла может увеличить приток крови к мозгу, потенциально улучшая память и способность переключаться между задачами. Это может помочь вашему мозгу функционировать с максимальной скоростью и быть здоровым.

Напомним, 7 лучших овощей, которые помогут снизить высокий уровень холестерина.

Ранее Фокус писал о том, как заготовить овощи на зиму, чтобы сохранить пользу.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту