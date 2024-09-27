Осінній суперфуд: 6 причин додати буряк до свого щоденного раціону

Буряк містить безліч поживних речовин, які приносять величезну користь здоров'ю, особливо в осінні та зимові місяці. Додавання буряка до вашого щоденного раціону може значно поліпшити ваше самопочуття.

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Буряк відомий своїми численними корисними для здоров'я властивостями, а також яскравим червоним кольором. Цей універсальний і поживний бульбовий овоч є чудовим доповненням до будь-якої дієти. Якщо ви знаєте про корисні властивості буряка, то ніколи не станете ним нехтувати. У буряках багато необхідних вітамінів і мінералів, які допоможуть вам бути здоровішими та краще почуватися. Про причини, через які потрібно обов'язково додати буряк до свого меню, пише Times of India.

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Регулює артеріальний тиск

Буряк допомагає регулювати тиск Фото: Freepik

Однією з визначних переваг буряка є його здатність підтримувати здоровий рівень артеріального тиску. Багатий на нітрати, які в організмі перетворюються на оксид азоту, буряк може значно знизити як систолічний, так і діастолічний артеріальний тиск. Регулярне вживання допоможе зменшити ризик серцевих захворювань та інсульту.

Допомагає схуднути

Звичайна порція вареного буряка в 100 г містить 44 калорії, 1,7 г білка, 0,2 г жиру і 2 г клітковини, що робить його низькокалорійним, але поживним варіантом. Це робить його ідеальним доповненням до вашої дієти, спрямованої на зниження ваги.

Збільшує енергію та продуктивність

Спортсмени можуть також вважати буряк корисним, оскільки нітрати покращують фізичну працездатність, підвищуючи ефективність мітохондрій, виробників енергії в клітинах. Дослідження показують, що буряковий сік може підвищити витривалість, поліпшити кардіореспіраторну продуктивність і використання кисню під час вправ.

Зменшує запалення

Корисні властивості буряка Фото: Pixabay

Запалення є основною причиною більшості захворювань. Регулярний знос організму, якщо його не лікувати, може призвести до хронічного запалення. Буряк також відомий своїми протизапальними властивостями завдяки беталаїнам, пігментам, що відповідають за його червоний колір. Ці сполуки можуть ефективно зменшувати запалення в організмі.

Корисна для кишківника

Буряк забезпечує дієтичну клітковину, що підтримує регулярність травлення, і сполуки, що допомагають роботі печінки, нейтралізуючи та виводячи токсини. Буряковий сік також допомагає регулювати рівень цукру в крові, що робить його корисним для підтримки стабільної енергії протягом дня.

Підтримує здоров'я мозку

Корисні властивості буряка Фото: pixabay.com

З віком підтримка здоров'я мозку стає критично важливою. Попередні дослідження показують, що буряк може збільшити приплив крові до мозку, потенційно покращуючи пам'ять і здатність перемикатися між завданнями. Це може допомогти вашому мозку функціонувати з максимальною швидкістю і бути здоровим.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця