4 распространенные ошибки после силовой тренировки, которые разрушают ваш прогресс

Если вы уже долгое время активно тренируетесь, но не видите прогресса, причина может быть в том, что вы неправильно завершаете тренировку. Узнайте, каких ошибок не стоит допускать после окончания силовой тренировки, чтобы достичь оптимальных результатов.

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Вы сделали последние несколько повторений, свернули коврик и быстро отправляетесь домой, чтобы как можно скорее прилечь на диван и отдохнуть после изнурительной тренировки? Если так заканчивается каждая ваша тренировка, то это не очень хорошая идея. Вы должны избегать этих четырех распространенных ошибок после тренировки любой ценой, если хотите добиться успеха. Об этом пишет Fit For Fun.

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Вы пропускаете заминку

Ошибки после тренировки Фото: Freepik

Ваша тренировка была изнурительной, и вы полностью истощены, однако обходиться без заминки – не лучшая идея. Заминка – это ряд простых упражнений, выполняемый после физической тренировки для плавного перехода от напряженного состояния тела к спокойному.

Интенсивные силовые тренировки и тренировки на выносливость приводят к увеличению частоты сердечных сокращений и раздражению мышц, поэтому боль в мышцах неизбежна. И именно заминка может все исправить. Закончите силовую тренировку легкой пробежкой в течение нескольких минут или мягкой осторожной растяжкой. Это помогает снизить пульс, способствует восстановлению мышечных волокон и расщеплению конечных продуктов метаболизма.

После тренировки вы сразу идете в сауну

Приятное тепло улучшает кровообращение и укрепляет иммунную систему, но лучше подождать некоторое время перед походом в сауну после тренировки. После тренировки должно пройти не менее 30 минут. Мы теряем до 500 мл жидкости и электролитов за одну пробежку, поэтому посещение сауны сразу после тренировки контрпродуктивно, так как возрастает риск обезвоживания.

Вы не пьете достаточно воды

Ошибки после тренировки Фото: Freepik

Говоря о риске обезвоживания, вам не нужно вливать в себя литры воды, чтобы ваше тело восстановилось. Тем не менее эмпирическое правило гласит: взвешивайтесь до и после тренировки. Восполнить потерянный вес можно с помощью воды или изотонических напитков.

Вы ничего не едите

Фото: Getty Images

Даже если ваша тренировка должна помочь вам похудеть – вам обязательно стоит побаловать себя небольшим перекусом после тренировки. В конце концов, вашему организму нужно топливо для восполнения запасов гликогена и регенерации напряженных мышц. Хорошо подойдут белковые продукты и сложные углеводы в соотношении 1 к 3.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту